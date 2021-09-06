Заштовхали в багажник: на Львівщині чоловікам, які викрали людину, обрали запобіжний захід

Постраждалого запхали у багажник та повезли невідомо куди. Поліцейські затримали нападників за 10 кілометрів від місця викрадення.

До теми Кинули в багажник і повезли невідомо куди: на Львівщині чоловіка викрали з власного будинку

Зловмисники викрали чоловіка

За даними слідства, 30 серпня близько опівночі 24-річний та 36-річний чоловіки проникли у будинок в одному із сіл Самбірського району.

Вони, погрожуючи фізичною розправою, вивели господаря з дому.

Зловмисники змусили чоловіка залізти у багажник автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.

Правоохоронці зупинили їх у Рудках.

Викраденого чоловіка звільнили.



Зловмисників затримали протягом години / Фото поліції Львівщини

Суд обрав затриманим запобіжний захід

Затриманим повідомили про підозри у "незаконному проникненні до житла із погрозою насильства" та "незаконному позбавленні волі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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