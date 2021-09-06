Пострадавшего затолкали в багажник и увезли неизвестно куда. Полицейские задержали нападавших в 10 километрах от места угона.

К теме Бросили в багажник и повезли неизвестно куда: на Львовщине мужчину похитили из собственного дома

Злоумышленники похитили мужчину

По данным следствия, 30 августа около полуночи 24-летний и 36-летний мужчины проникли в дом в одном из сел Самборского района.

Они, угрожая физической расправой, вывели хозяина из дома.

Злоумышленники заставили мужчину залезть в багажник автомобиля и поехали в неизвестном направлении.

Правоохранители остановили их в Рудках.

Похищенного освободили.



Злоумышленников задержали в течение часа / Фото полиции Львовщины

Суд избрал задержанным меру пресечения

Задержанным сообщили о подозрениях в "незаконном проникновении в жилище с угрозой насилия" и "незаконном лишении свободы, совершенном по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия". Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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