Затриманий на хабарі посадовець "Галсільлісу" відсудив у держави майже мільйон гривень

Директор яворівського підрозділу "Галсільлісу" Василь Людкевич відсудив у держави 985 тисяч гривень за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Його підозрювали у хабарництві.

За версією слідства, посадовець вимагав 7 тисяч доларів хабаря. Людкевича виправдали суди трьох інстанцій.

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Посадовця звинувачували у хабарництві

У 2015 році директора яворівського підрозділу "Галсільлісу" Василя Людкевича звинуватили в отриманні 147 тисяч гривень хабаря. За версією слідства, за гроші посадовець буцімто пообіцяв посприяти у виділенні в довгострокове тимчасове користування ділянки площею 2 гектари в лісовому масиві урочища "Ляший потік". Правоохоронці підозрювали посадовця у вимаганні грошей в підприємця, який хотів облаштувати там місця для відпочинку

У матеріалах справи мовиться, що через погіршення стану здоров'я Людкевич наприкінці 2015 року звільнився з посади за власним бажанням. Під час розгляду кримінальної справи його стан й справді погіршився – посадовцю встановили інвалідність другої групи.

У 2016 році Шевченківський райсуд Львова встановив, що сторона обвинувачення не надала доказів, які б підтвердили провину Людкевича. Тож підсудного визнали не винним. Таке рішення також підтримали апеляційний та касаційний суди. У 2018 році Людкевича виправдали остаточно.

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Людкевич відсудив у держави майже мільйон гривень

У квітні 2021 року Людкевич подав судовий позов проти Львівської облпрокуратури, поліції та Держказначейства. Він вимагав відшкодувати 985 тисяч гривень моральної шкоди.

Посадовець вважає, що його життєві позиції, зв'язки та звички зруйнувалися з вини органів досудового розслідування та прокуратури. Окрім цього він втратив посаду і свій авторитет в громаді та на роботі.

Наприкінці грудня 2021 року суддя Шевченківського районного суду Львова Павло Едер повністю задовольнив позов Людкевича. Він постановив стягнути з казначейської служби 985 тисяч гривень. За українським законодавством, на це судове рішення ще можна подати апеляцію.