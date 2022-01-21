Зберігав зброю: на Львівщині затримали 22-річного наркоторговця

У Радехові, що на Львівщині, затримали 22-річного хлопця. Його підозрюють у тому, що він продав на території Червоноградського району канабіс.

Правоохоронці 20 січня затримали хлопця. Наразі його справу передали до суду, де підозрюваному оберуть запобіжний захід.

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Результати обшуків

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків. Як повідомили у Національній поліції, вилучили значну кількість речовини рослинного походження, можливо канабіс.

Речовими доказами також стали схожий на пістолет предмет, пристрої для вживання наркотиків. Крім цього, правоохоронці знайшли гроші, які хлопець ймовірно отримував від незаконної діяльності.

Що загрожує підозрюваному

Поліцейські, одразу після затримання хлопця, повідомили йому про незаконне виробництво, виготовлення та продаж наркотичних засобів. Покарання передбачає від 6 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі ще триває досудове розслідування. Правоохоронці шукають інших людей, які могли бути причетними до злочинної діяльності.

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