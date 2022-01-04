Дівчина справила нужду під пам'ятником Бандери у Львові: що кажуть у поліції
Джерело:24 канал
У соцмережах поширили скандальне відео, на якому жінка справляє нужду під пам'ятником Степанові Бандері у Львові. Після резонансу запис видалили. Поки у мережі люди обурюються, правоохоронці вивчають інформацію.
По коментар 24 канал звернувся до управління Нацполіції у Львівській області. Правоохоронці повідомили, що знають про цей випадок.
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У поліції проводять перевірку інциденту
Проводимо перевірку,
– сказала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.
Судячи з погоди на відео, то скандальний випадок стався у теплу пору року. Проте відомо про запис стало лише на початку січня. Новину активно поширили в соцмережах. Здебільшого люди обурені такою поведінкою жінки.
Люди різко критикують вчинок жінки
Так у спільноті Varta1 люди називають вчинок "повною деградацією". Також користувачі пропонують різноманітні способи покарання – від "депортації з України" до "прибирання території".
"Повна деградація. Йдеться навіть не про Бандеру, його таким не оскверниш, а про втрату сорому – знімання трусів на камеру в громадському місці. От така собі популярність".
"Коли в голові замість мізків лайно, то тим воно і мислить".
"Хіба таке чудо можна назвати дівчиною?"
"Хворе суспільство".
"Наступне відео з вибаченнями соплями і сльозами... Вже налагоджена схема хайпу".
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Що відомо про скандальне відео під пам'ятником Бандери у Львові:
- Відео з'явилося на ресурсі Vimeo 3 грудня близько 15:00.
- Опубліковане відео цинічно назвали "Запрошення до мирної розмови".
- На відео видно, як молода дівчина присіла під пам'ятником і справляє нужду. Після цього вона одягає спідню білизну, шорти та йде. На фоні весь цей час лунає пісня "Батько наш, Бандера".
- Запис наразі більше недоступний.
- На сторінці автора у Vimeo було вказано, що профіль належить Наталії Дерев'янко.