Дівчина справила нужду під пам'ятником Бандери у Львові: що кажуть у поліції

4 січня 2022 , 14:46
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Джерело:

24 канал

У соцмережах поширили скандальне відео, на якому жінка справляє нужду під пам'ятником Степанові Бандері у Львові. Після резонансу запис видалили. Поки у мережі люди обурюються, правоохоронці вивчають інформацію.

По коментар 24 канал звернувся до управління Нацполіції у Львівській області. Правоохоронці повідомили, що знають про цей випадок.

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У поліції проводять перевірку інциденту

Проводимо перевірку,
– сказала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Судячи з погоди на відео, то скандальний випадок стався у теплу пору року. Проте відомо про запис стало лише на початку січня. Новину активно поширили в соцмережах. Здебільшого люди обурені такою поведінкою жінки. 

Люди різко критикують вчинок жінки

Так у спільноті Varta1 люди називають вчинок "повною деградацією". Також користувачі пропонують різноманітні способи покарання – від "депортації з України" до "прибирання території".

"Повна деградація. Йдеться навіть не про Бандеру, його таким не оскверниш, а про втрату сорому – знімання трусів на камеру в громадському місці. От така собі популярність".

"Коли в голові замість мізків лайно, то тим воно і мислить".

"Хіба таке чудо можна назвати дівчиною?"

"Хворе суспільство".

"Наступне відео з вибаченнями соплями і сльозами... Вже налагоджена схема хайпу".

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Що відомо про скандальне відео під пам'ятником Бандери у Львові:

  • Відео з'явилося на ресурсі Vimeo 3 грудня близько 15:00.
  • Опубліковане відео цинічно назвали "Запрошення до мирної розмови".
  • На відео видно, як молода дівчина присіла під пам'ятником і справляє нужду. Після цього вона одягає спідню білизну, шорти та йде. На фоні весь цей час лунає пісня "Батько наш, Бандера".
  • Запис наразі більше недоступний.
  • На сторінці автора у Vimeo було вказано, що профіль належить Наталії Дерев'янко.
Автор: Олег Терещенко