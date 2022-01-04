Дівчина справила нужду під пам'ятником Бандери у Львові: що кажуть у поліції

У соцмережах поширили скандальне відео, на якому жінка справляє нужду під пам'ятником Степанові Бандері у Львові. Після резонансу запис видалили. Поки у мережі люди обурюються, правоохоронці вивчають інформацію.

По коментар 24 канал звернувся до управління Нацполіції у Львівській області. Правоохоронці повідомили, що знають про цей випадок.

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У поліції проводять перевірку інциденту

Проводимо перевірку,

– сказала речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Судячи з погоди на відео, то скандальний випадок стався у теплу пору року. Проте відомо про запис стало лише на початку січня. Новину активно поширили в соцмережах. Здебільшого люди обурені такою поведінкою жінки.

Люди різко критикують вчинок жінки

Так у спільноті Varta1 люди називають вчинок "повною деградацією". Також користувачі пропонують різноманітні способи покарання – від "депортації з України" до "прибирання території".

"Повна деградація. Йдеться навіть не про Бандеру, його таким не оскверниш, а про втрату сорому – знімання трусів на камеру в громадському місці. От така собі популярність".

"Коли в голові замість мізків лайно, то тим воно і мислить".

"Хіба таке чудо можна назвати дівчиною?"

"Хворе суспільство".

"Наступне відео з вибаченнями соплями і сльозами... Вже налагоджена схема хайпу".

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Що відомо про скандальне відео під пам'ятником Бандери у Львові: