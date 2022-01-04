За комментарием 24 канал обратился в управление Нацполиции во Львовской области. Правоохранители сообщили, что знают об этом случае.

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В полиции проводят проверку инцидента

Проводим проверку,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Судя по погоде на видео, скандальный случай произошел в теплое время года. Однако известно о записи стало лишь в начале января. Новость активно распространили в соцсетях. В основном люди возмущены таким поведением женщины.

Люди резко критикуют поступок женщины

Так в сообществе Varta1 люди называют поступок "полной деградацией". Также пользователи предлагают разнообразные способы наказания – от "депортации из Украины" до "уборки территории".

"Полная деградация. Речь идет даже не о Бандере, его таким не осквернишь, а о потере стыда – снятие трусов на камеру в общественном месте. Вот такая себе популярность".

"Когда в голове вместо мозгов дерьмо, то тем оно и мыслит".

"Разве такое чудо можно назвать девушкой?"

"Больное общество".

"Следующее видео с извинениями соплями и слезами... Уже налаженная схема хайпа".

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Что известно о скандальном видео под памятником Бандеры во Львове: