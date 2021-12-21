21-летние вандалы своего поступка не объяснили. Полицейские открыли дело по статье о надругательстве, которое совершила группа лиц.

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Что угрожает злоумышленникам

На записях с видеокамер было видно, что к памятнику подбежал молодой человек и бросил в монумент 2 пакета с красной краской, а затем сбежал. Все это произошло среди бела дня.

Вандалы повредили монумент среди бела дня / Фото Нацполиция

Теперь, когда виновников нашли, вопрос о мере пресечения пока решают.

В то же время за совершенное преступление, согласно статье, мужчинам грозит ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или от четырех до семи лет.

Памятник облили красной краской: смотрите видео

Похожие случаи в Украине

В Первомайске в Николаевской области 8 декабря вандалы осквернили мемориал Героям Небесной Сотни и воинам АТО. Инцидент произошел в центре города возле остановки общественного транспорта.

Ночью 17 ноября в Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала. Местные уверяли: чтобы предотвратить вандализм, нужно установить забор и видеокамеры.

В ноябре в городе Дергачи в Харьковской области неизвестные повредили памятник погибшим во Второй мировой войне. Злоумышленники не только повредили несколько плит, но и отбили часть постамента.

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