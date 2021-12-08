Злоумышленники испортили мемориал надписями. Об этом сообщил полицейским начальник управления ЖКХ города.

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Виновных ищут

В полиции расследуют дело по статье о хулиганстве и разыскивают виновников. Преступникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Монумент осквернили невідомі
Вандалы оставили надписи на монументе, их разыскивает полиция / Фото Нацполиция

Где еще ломали памятники героям

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