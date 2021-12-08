Злоумышленники испортили мемориал надписями. Об этом сообщил полицейским начальник управления ЖКХ города.
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Виновных ищут
В полиции расследуют дело по статье о хулиганстве и разыскивают виновников. Преступникам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Вандалы оставили надписи на монументе, их разыскивает полиция / Фото Нацполиция
Где еще ломали памятники героям
- Ночью 17 ноября в Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала. Как советовали местные, чтобы предотвратить вандализм, нужно установить забор и видеокамеры.
- 2 ноября в городе Дергачи на Харьковщине неизвестные повредили памятник погибшим во Второй мировой войне. Злоумышленники разрушили несколько плит и отбили часть постамента.
- В Металлургическом районе Кривого Рога 14 сентября украли несколько гильз с памятника погибшим в Иловайской трагедии. Раньше в эти сосуды клали цветы. Такое же случилось там 4 августа.
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