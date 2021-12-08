Зловмисники пошкодили меморіал написами. Про це повідомив поліцейським начальник управління ЖКГ міста.

До теми Під Харковом вандали зняли з пам'ятника мідне покриття: фото руйнувань

Винних шукають

У поліції розслідують справу за статтею про хуліганство і розшукують винуватців. Злочинцям загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

Монумент осквернили невідомі
Вандали залишили написи на монументі, їх розшукує поліція / фото Нацполіція

Де ще пошкоджували пам'ятники героям

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