Пам'ятник пошкодили вночі 17 листопада. На ньому видніється велика та глибока царапина. Місцеві жителі виклали фото пошкодженої пам'ятки.

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Пошкодили дуже гострим предметом

Кияни розповідають, що невідомі вандали добряче пошкрябали пам'ятник, залишивши достатньо глибоку смугу. Місцеві жителі також додають, що трапилось це не вперше.

Це дуже міцний камінь. Тобто, людина йшла до пам’ятника з дуже гострим предметом. Це вже вкотре хтось паплюжить пам’ятник,

– повідомили люди.

Кияни пропонують зупинити вандалізм. Вони кажуть, що потрібно встановити паркан, який був передбачений проєктом капітального ремонту скверу, камери відеоспостереження та додаткове освітлення.

Зверніть увагу! Боротьба за сквер Шаповала у Києві тривала довгих 4 роки. На ділянці хотіли збудувати ще одну багатоповерхівку, але міська влада підтримала киян. Сквер відкрили 27 червня – у день загибелі максима Шаповала.



День відкриття скверу Шаповала / Фото КМДА

Що відомо про Максима Шаповала