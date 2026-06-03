Розширити Сокільники до аеропорту "Львів": в Міноборони розкритикували плани забудовників

Міністерство оборони виступило проти планів житлової забудови поблизу аеропорту "Львів". У відомстві застерігають, що такі проєкти можуть створити ризики для безпеки польотів та обмежити розвиток летовища.

Про це 3 червня повідомили у Львівській міській раді.

Дивіться також Мене це обурило, – Садовий чесно сказав, чому звернувся до Туска щодо сміттєпереробного заводу

У Міноборони виступили проти забудови біля аеропорту "Львів"

У листі відомства до Львівської міської ради йдеться, що ці земельні ділянки мають залишатись резервом для подальшого розвитку аеропорту. Також в Міноборони підкреслили, що вони можуть знадобитись для потреб сектору безпеки й оборони в умовах особливого періоду.

За словами першого заступника Міністра оборони України Олексія Вискуба, міністерство підтримує позицію щодо недопущення забудови приаеродромної території Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Він уточнив, що цей об'єкт має стратегічне значення, тому його територія повинна бути захищена від житлового будівництва.

Аеродром Львів, є аеродромом цивільної авіації та має статус аеродрому спільного використання цивільною та державною авіацією. Враховуючи завдання, які виконуються на аеродромі Львів повітряними суднами державної авіації та стосуються питань обороноздатності держави, гуманітарної та військової логістики, Міноборони також зацікавлене в розширенні його спроможностей,

– йдеться у відповіді Міністерства оборони.

Разом із тим в відомстві зауважили, що також виступають за збереження земель Сокільницької сільської ради вільними від житлової забудови як резерв для розвитку аеропорту "Львів". Йдеться також про можливе розширення аеродромної інфраструктури та використання територій у потребах сектору безпеки й оборони держави.

Вважаємо, що зазначені питання можливо розглянути в межах компетенції Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій України та Державної авіаційної служби України,

– зазначив у листі Вискуб.

Нагадаємо, що у 2025 році стало відомо про плани власників земельних ділянок звести поблизу львівського аеропорту у районі Сокільників житловий масив на десятки тисяч мешканців.

Водночас у Львівській міській разі виступили проти такої забудови, однак запропонували альтернативу – створення економічної зони із потенціалом до 10 робочих місць, зокрема із логістичними центрами, складами, офісами та торговими об'єктами.

У ЛМР також наголосили, що Львів за 20 років не допустив масштабної забудови біля аеропорту зі сторони міста.

Тоді як у Сокільниках поблизу Львова планують масштабне житлове будівництво на території, що прилягає до міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села до 158 гектарів та зведення п'яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги.

За даними журналістських розслідувань, близько 20 гектарів цієї території можуть належати членам партії "Варта" Юлії та Роману Городечним і пов'язаній з ними компанії "Сокіл-Л", серед співвласників якої є івано-франківський забудовник Blago.

Детальне розслідування щодо планів забудови околиць Сокільників, а також коментарі активних мешканців села, зокрема голови ГО "Зручна громада" Уляни Солонюк і депутата Сокільницької сільради Ореста Вавруха, переглядайте за посиланням.

Наразі навколо розширення Сокільників тривають судові процеси та розслідування правоохоронців. Львівська міська рада та місцеві жителі оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, тоді як поліція розслідує можливі факти незаконної зміни його меж.

Кримінальне провадження відкрито за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідство перевіряє можливу причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень, однак наразі жодній особі підозру не оголошено.

Зауважимо, що 24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом "Львів" та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.