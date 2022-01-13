Журнал "з нотками порнографії": Львівський муніципальний мистецький центр потрапив у скандал

У Львівському муніципальному мистецькому центрі з'явився журнал "Грішниця". Його зміст неабияк обурив частину львів'ян. Вони вважають, що фото, які там розміщені, пропагують розпусту та об'єктивацію жіночого тіла.

Керівництво центру вже відповіло на обурення громадськості. Там планують влаштувати публічну дискусію про тілесність у мистецтві.

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Львів'янка обурилась журналом "Грішниця"

Львівська фотографка Олена Кавкун опублікувала у фейсбуці допис, у якому висловила своє обурення появою у Львівському муніципальному мистецькому центрі журналу "Грішниця".

В принципі абсолютно будь-що, якщо захотіти, можна запакувати під мистецький проєктний соус. Навіть, якщо це пропаганда розпусти й порнографічного сприйняття сексуальності, об'єктивація тіла, подані, як благонамірене мистецтво з трішки доданою шаржовістю,

– зазначила жінка.

Кавкун зауважила, що авторкою еротичного арт-зіну "Грішниця" є фотографка з Луганська Julie Poly. За словами мисткині, журнал створений "з нотками порнографії". У центрі можна побачити обидва його випуски.

Фотографка обурилася тим, що еротичний журнал виставили у галереї, створеній з міського бюджету. Тож вона звернулася до керівниці закладу Ляни Мицько, щоб дізнатися, чому так сталося.

"Мабуть, планується демонструвати кожен новий випуск. Отримала її (Ляни Мицько – 24 канал) офіційну письмову відповідь як держслужбовця про те, що все гаразд, просто дуже шкода, що я не зрозуміла суті проєкту", – додала Кавкун.

Дивіться фото з журналу "Грішниця" та його інстаграму / Фото Олени Кавкун

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Фотографка звернулася до міської влади

За словами Кавкун, журнал містить рекламу київського БДСМ-простору, який надає кімнати для втіх в оренд. Нещодавно його сторінку в інстаграмі зробили приватною.

"Що б не казали красиві слова про те, що "головними героями видання стали українські художники та художниці, чиї роботи розкривають тему через призму сексуальності, самопізнання, гендеру, інтимності", контент самого журналу і його сторінки в інсті говорять самі за себе", – додала фотографка.

У своєму дописі Кавкун звернулася до міської влади – керівника управління культури ЛМР Івана Остаповича, керівниці департаменту розвитку Наталії Бунди, заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, першого заступника мера Андрія Москаленка та до самого міського голови Андрія Садового. Фотографка також зауважила, що, ймовірно, своїм змістом журнал порушує Закон України "Про захист суспільної моралі".

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У центрі відреагували на обурення львів'янки

Небайдужі містяни через допис Кавкун надіслали на Гарячу лінію міста Львова звернення, про присутність в установі "ненормативного контенту тілесного характеру". У Муніципальному мистецькому центрі оперативно на це відреагували. Тут планують провести дискусію на тему "Тілесність у мистецтві: межа жозволеного".

Ми спробуємо розібрати ситуацію із присутністю у просторі мистецького центру журналів "Грішниця". Де межа дозволеного у згадках про тіло та секс у мистецтві. Наскільки це може бути нормованим у публічному просторі?,

– зауважили у центрі.

Також окремо планують поговорити про сексуальну освіту та можливість проявляти різноманітні суміжні проблеми через мистецтво. Попередній список учасників розмови:

сексолог Микита Галапач;

директорка центру Ляна Мицько;

галерист, куратор Павло Гудімов;

куратор центру Павло Ковач;

доцент юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, науковий консультант Верховного Суду Володимир Гончаров;

психіатриня, сексологиня, психотерапевтка, асистентка кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Мирослава Дзісь.

Через карантин на захід зможуть потрапити лише зареєстровані учасники. Заповнити форму можна за посиланням.

Текст допису Олени Кавкун:

В принципі абсолютно будь-що, якщо захотіти, можна запакувати під мистецький проєктний соус. Навіть, якщо це пропаганда розпусти і порнографічного* сприйняття сексуальності, об'єктивація тіла подані, як благонамірене мистецтво з трішки доданою шаржовістю.

Можна назвати її еротичним арт-зіном "Грішниця" і виставляти цей продукт фотографки з Луганська, Julie Poly, як вона сама сказала – "з нотками порнографії", обидва його випуски, у створеній з міського бюджету міській галереї, якою є Львівський муніципальний мистецький центр під керівництвом Ляни Мицько.

Мабуть, планується демонструвати кожен новий випуск. https://www.instagram.com/hrishnytsia/ Отримала її офіційну письмову відповідь як держслужбовця про те, що все гаразд, просто дуже шкода, що я не зрозуміла суті проєкту. Журнал містить також рекламу київського БДСМ-простору, який надає для втіх кімнати в оренду, https://www.instagram.com/secret_place_kyiv/, сторінку якого кілька днів тому зробили приватною для перегляду.

Що б не казали красиві слова про те, що "головними героями видання стали українські художники та художниці, чиї роботи розкривають тему через призму сексуальності, самопізнання, гендеру, інтимності", контент самого журналу і його сторінки в інсті говорить сам за себе.

Поки Львівський муніципальний мистецький центр належить до підпорядкування міста цей допис в тому числі і для вас – Іван Остапович, як керівника Управління культури, Наталія Бунда, як керівника Департаменту розвитку, Галина Слічна, як заступника міського голови з гуманітарних питань, Андрій Москаленко, як першого заступника міського голови, і вас Андрій Садовий.

Дуже кидається в очі виконання ЗУ "Про захист суспільної моралі" від 20 листопада 2003 р.; Указу Президента України “Основні напрямки розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України” від 27 квітня 1999 р.

*Коментар до Ст.301 ККУ, Порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукають до негідних інстинктів, предмети, в яких натуралізовано відтворено статевий акт у всіх фізіологічних подробицях з метою сексуального збудження."