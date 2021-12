Скандальну рекламу визнали дискримінаційною щодо жінок. Це вже третє рішення українських судів, у яких власник піцерії Олександр Муленко намагався довести законність поширення свого ролику.

Цікаво Камера не вимкнулась: студенти львівського вишу кохалися під час онлайн-лекції

Реклама мала сексуальний підтекст

Торік у серпні директор піцерії "Таверна "El Paso" Олександр Муленко зняв і оприлюднив у соцмережах рекламне відео свого закладу. Ролик швидко набрав багато переглядів. Однак також він отримав багато скарг на відверто сексуальний підтекст та дискримінацію.

Наразі відео ще можна переглянути на ютюбі. У 36-секундному ролику присутні 5 темношкірих чоловіків у білій спідній білизні та білявка у рожевому.

Я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююся. Вас так багато, навіть не знаю, що обрати… Хоча, що тут думати, давайте всі одразу,

– говорить акторка на початку ролика.

Потім дівчину оточують усі чоловіки, які тримають у руках відкриті коробки з піцою. Акторка, стоїть на колінах, та їсть піцу з їхніх рук. Один з чоловіків запитує у дівчини: "Чи, може, з чорним тістом?". Вона на це відповідає: "Ого, який великий!".



Реклама була відверто сексистською / Скриншот з відео

До теми Прогноз погоди з "полуничкою": у США телеканал випадково показав в ефірі порно

Відео зняли за мотивами порно

За кілька днів після публікації скандального відео на неї звернула увагу уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила про розповсюдження реклами з ознаками дискримінації. Представниця Індустріального гендерного комітету з реклами Олена Бучинська повідомила про рекордну кількість скарг на це відео. Водночас видання "Букви" зауважило, що ролик створили за мотивами відомого порнофільму "Orgy Is the New Black".

У підсумку головний інспектор управління Держпродспоживслужби у Рівненській області склав протокол за порушення закону "Про рекламу". Він заборонив поширення цього відео та оштрафував Муленка на 5083 гривні. Чоловік з цим не погодився і подав позов проти Держпродспоживслужби з вимогою скасувати штраф та заборону поширення.

Суд першої інстанції вирішив, що реклама містить відверті натяки на сексуальні стосунки, що жодним чином не стосується піци та особливостей її споживання. На думку експертів, фрази дівчини та її поза вказують на дискримінаційний характер реклами за ознакою статі. Апеляційний суд підтримав цю позицію і залишив у силі попереднє рішення. Тоді автор намагався оскаржити рішення у Львівському апеляційному адмінсуді. Однак безрезультатно.

Цікаво! У коментарі Суспільному Олександр Муленко розповів, що не погоджується з такими рішеннями. Свою рекламу він вважає вдалою. Водночас чоловік не знає, як припинити її поширення.