Позиція телеканалу з'явилася за кілька годин після пікантного прогнозу погоди.
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Ролик показували 13 секунд
Метеорологиня Мішель Босс повідомила, що штат очікує "кілька бонусних днів гарної погоди після вихідних з низькими температурами", здавалося б, зовсім не знаючи, що транслюється у верхньому лівому куті екрана.
Ні Мішель Босс, ні її співедуча ніяк не відреагували на конфуз в ефірі, продовжуючи розповідати глядачам про погоду. Порно ролик транслювався приблизно 13 секунд.
Порно в ефірі KREM: дивіться відео
Телеканал вибачився
KREM вибачився перед глядачами через кілька годин, під час випуску новин.
Неприйнятне відео транслювалося у нашому ефірі. Ми старанно працюємо над тим, щоб щось подібне не повторилося,
– мовиться у повідомленні.
Водночас поліція почала розслідування. Правоохоронці зауважили, що інцидент викликав численні дзвінки від громадян міста та округу.
Поліцейські навіть можуть оштрафувати канал. У США заборонено транслювати "непристойні програми" з 6:00 до 22:00, коли існує ризик, що це можуть побачити діти.