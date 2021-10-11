Художник вважає цей випадок актом цензури. Картини зняли на третій день після відкриття виставки.

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Картини з фразами "Suck my d*ck" і "Kiss my *ss" зняли з виставки

У Львівському палаці мистецтв 1 жовтня відкрилась виставка "100 років самотності". На ній представили 120 робіт, зокрема, твори Василя Бажая, Ігоря Яновича, Миколи Бабака, Влодка Кауфмана, Олега Сусленка та інших сучасних художників. На офіційному сайті мовиться, що ця виставка – це захід для "обміну думок, для огляду та відчуття прекрасного". Її особисто відкривав генеральний директор Палацу мистецтв Юрій Візняк.

Львівський художник Олег Сусленко, відвідавши виставку 10 жовтня, побачив, що з експозиції зникли 2 його картини. Йому неофіційно пояснили, що полотна забрали з міркувань цензури на третій день після відкриття. Сусленко заявив, що про вилучення робіт його не попереджали. Він і досі не отримав жодних пояснень.

Якось так вийшло, що, створюючи цю виставку, ми всі разом між собою узгодили певний соціальний конструкт та договір (художники, організатори, куратори), що всі один одному довіряють. Звичайно, паперових договорів не було,

– розповів художник.

За його словами, на виставці мали бути різні роботи – від класиків до молодих митців. Художник довго вагався, чи брати у ній участь.

"Мені було дивно уявити себе на цій території. Тому я дуже довго думав. Але мені було цікаво подивитись, що буде. Ну і сталась така ситуація, реакція прилетіла, але через 3 дні", – додав Сусленко.

Художник зауважив, що було б логічно, аби установа відразу сказала, що такий митець їм не підходить через певні правила чи переконання. Однак оскільки роботи схвалили та повісили, а виставку відкрили, то у Сусленка виникає питання, за яким саме пунктом правил їх зняли.



Картина "Suck My d*ck", акрил, гірлянда, 2018 / Фото Олега Сусленка

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Картини зняли через скарги відвідувачів

Головний художник Палацу мистецтв Орест Скоп розповів, що причиною зняття картин з експозиції стали скарги відвідувачів.

"Почали скаржитись відвідувачі. До нас приходять батьки з дітьми, а зараз кожна дитина може прочитати англійською, що там написано. Якби ми були приватною галереєю, ми могли б собі дозволити все, що хочемо. Проте ми є державною установою, тому маємо бути відповідальними", – зауважив Скоп.

За його словами, безперечно, сучасне мистецтво є провокативним. Однак як державна установа Палац мистецтв повинен пильнувати, щоб зайвих провокацій не було. Скоп також додав, що у виставки був куратор, тому працівники Палацу мистецтв просто не догледіли, що саме написано на картинах.

Куратор виставки Тарас Табака прокоментував скандал зі зняттям робіт Сусленка доволі обтічно.

"Мені не соромно підняти тему самотності, містичного реалізму в західноукраїнських традиціях всупереч барокальним уявам про наше мистецтво. Але кожна регіональна структура існує в рамках своїх правил, котрі ми маємо толерувати", – зауважив куратор.



Картина "Kiss My *ss", акрил, 2019 / Фото Олега Сусленка

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