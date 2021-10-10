Кліп "Атеїст" – це історія про дівчину-атеїстку, яку зустріч з хлопцем перетворила у ту, що вірить. У відео є декілька відвертих сцен.

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Зокрема, репер та співачка танцюють і торкаються одне одного тілами. Окрім того, в одній зі сцен Наті Пелусо постає перед глядачами оголеною. Водночас її інтимні частини тіла заретушували.

Також у цій сцені співачка тримає голову репера. Дівчину оточив натовп, який фотографує усе мобільними.

На ютубі кліп опублікували 7 жовтня. Станом на 10 жовтня відео переглянули понад 3,7 мільйона людей.

Репер і співачка відтворили картину собору

Пелусо та C. Tangana у кліпі також відтворили картину з Толедського собору. Вона зображає, як демон тримає жінку за волосся, щоб не дати їй спастися у час Останнього Суду.

Цю картину використали як обкладинку кліпу.

Реакція архієпископа