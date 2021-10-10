Клип "Атеист" – это история о девушке-атеистке, которую встреча с парнем превратила в верующую. В видео есть несколько откровенных сцен.

Заметьте Папа Римский: секс и еда – это удовольствие, присланные Богом

В частности, рэпер и певица танцуют и касаются друг друга телами. Кроме того, в одной из сцен Нати Пелусо появляется перед зрителями обнаженной. В то же время ее интимные части тела заретушировали.

Также в этой сцене певица держит голову рэпера. Девушку окружила толпа, которая фотографирует все на мобильники.

На ютубе клип опубликовали 7 октября. По состоянию на 10 октября видео посмотрели более 3,7 миллиона человек.

Рэпер и певица воссоздали картину собора

Пелусо и C. Tangana в клипе также воссоздали картину с Толедского собора. Она изображает, как демон держит женщину за волосы, чтобы не дать ей спастись во время Последнего Суда.

Эту картину использовали как обложку клипа.

Реакция архиепископа