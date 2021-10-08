Зі скандальної скульптури лева на польському меморіалі у Львові сильний вітер зірвав накриття
Джерело:ZAXID.NET
На Личаківському цвинтарі у Львові сильний вітер зірвав брезент зі скульптури одного зі скандальних левів на польському військовому меморіалі. Вранці 8 жовтня її знову накрили.
Скульптури левів 6 років перебувають під накриттям через політичний скандал. Адміністрація кладовища просить обласне товариство, яке опікується польськими військовими похованнями у Львові, виготовити нові дерев'яні накриття, адже попередні перегнили.
Цікаво Верховна Рада скасувала декомунізацію назви села на Львівщині
Сильний вітер зірвав накриття зі скандального лева
Польський поет та редактор Марцін Галась 7 жовтня опублікував на своїй фейсбук-сторінці фотографію з відкритою скульптурою лева на Цвинтарі орлят у Львові. Скандальні леви були закриті дерев'яними щитами протягом кількох років.
Директор ЛКП "Музей Личаківський цвинтар" Михайло Нагай розповів, що дощі та сніг значно пошкодили дерев'яне накриття на скульптурах. Через це одного з левів, щит якого був найпошкодженішим, накрили брезентом. Кілька днів тому у Львові був сильний вітер, який його зірвав. Скільки саме часу скульптура була без накриття – невідомо. Лева 8 жовтня знову обмотали брезентом.
Один лев повністю закритий дерев'яним щитом. А другий щит – перегнив, тому навесні ми його розібрали й закрили скульптуру сірим брезентом. Днями були сильні вітри, через які накриття порвалось,
– зауважив Нагай.
За словами директора Личаківського цвинтаря, він звертався до обласного товариства, яке опікується польськими військовими похованнями, щоб виготовити нові дерев'яні щити. Однак Нагай так і не отримав відповіді. Тож наразі одна зі статуй перебуває під щитом, а інша – під брезентом.
Вітер зірвав брезент зі скандального лева / Фото Марціна Галася
Зауважте Не знаю, хто це зробив, – у Bellingcat відхрестилися від ролика про "вагнерівців"
Коротко про скандал навколо левів на цвинтарі Орлят
- На території Личаківського кладовища у 1921 – 1939 роках побудували польський військовий меморіал.
- На вході до нього встановили 2 скульптури левів, які виготовив Юзеф Стажинський.
- Тварини спиралися лапами на щити – ліворуч був зображений герб Львова та напис Zawsze wierny ("Завжди вірний"), а праворуч – польський орел із написом Tobie Polsko ("Тобі, Польще"). За час радянської окупації ці написи знищили.
- У 70-х роках радянська влада забрала скульптури левів з цвинтаря. Понад 40 років вони стояли у різних куточках Львова.
- У грудні 2015 року, після візиту до Львова президента Польщі Анджея Дуди, скульптури повернули на кладовище.
- Це спровокувало політичний скандал, адже левів перевезли без погодження з українською владою за ініціативи польського міністерства культури. Відтоді їх закрили дерев'яними щитами.
- У грудні 2018 року на Личаківському цвинтарі кілька разів намагались зняти дерев'яні дошки довкола скульптур. У одному випадку зловмисників не вдалося знайти, а в іншому – правоохоронці затримали 4 поляків.
- Після кількох таких інцидентів Львівська облрада оголосила, що левів необхідно демонтувати, щоб уникнути провокацій. Однак ця заява вчергове викликала скандал у Польщі.