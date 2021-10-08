Зі скандальної скульптури лева на польському меморіалі у Львові сильний вітер зірвав накриття

На Личаківському цвинтарі у Львові сильний вітер зірвав брезент зі скульптури одного зі скандальних левів на польському військовому меморіалі. Вранці 8 жовтня її знову накрили.

Скульптури левів 6 років перебувають під накриттям через політичний скандал. Адміністрація кладовища просить обласне товариство, яке опікується польськими військовими похованнями у Львові, виготовити нові дерев'яні накриття, адже попередні перегнили.

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Сильний вітер зірвав накриття зі скандального лева

Польський поет та редактор Марцін Галась 7 жовтня опублікував на своїй фейсбук-сторінці фотографію з відкритою скульптурою лева на Цвинтарі орлят у Львові. Скандальні леви були закриті дерев'яними щитами протягом кількох років.

Директор ЛКП "Музей Личаківський цвинтар" Михайло Нагай розповів, що дощі та сніг значно пошкодили дерев'яне накриття на скульптурах. Через це одного з левів, щит якого був найпошкодженішим, накрили брезентом. Кілька днів тому у Львові був сильний вітер, який його зірвав. Скільки саме часу скульптура була без накриття – невідомо. Лева 8 жовтня знову обмотали брезентом.

Один лев повністю закритий дерев'яним щитом. А другий щит – перегнив, тому навесні ми його розібрали й закрили скульптуру сірим брезентом. Днями були сильні вітри, через які накриття порвалось,

– зауважив Нагай.

За словами директора Личаківського цвинтаря, він звертався до обласного товариства, яке опікується польськими військовими похованнями, щоб виготовити нові дерев'яні щити. Однак Нагай так і не отримав відповіді. Тож наразі одна зі статуй перебуває під щитом, а інша – під брезентом.



Вітер зірвав брезент зі скандального лева / Фото Марціна Галася

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