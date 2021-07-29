Зливи та спека до +33: якою буде погода на вихідні у Львові та області

Найтепліше буде 30 липня та 1 серпня. Температура сягатиме від 28 до 33 градусів тепла.

Актуально Прогноз погоди на 30 липня: Східна Україна буде у полоні гроз

У Львівській області 30 липня буде мінливо хмарно. Вночі та вранці передбачають слабкий туман. Удень – без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі, грози та град.

Вітер – південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Під час зливи можливі пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17 градусів тепла, а вдень 28 – 33 градусів тепла.

У Львові сильних опадів не передбачають.

Прогноз погоди на 30 липня / Дані Укргідрометцентру

31 липня на Львівщині теж передбачають мінливу хмарність. Температура вночі +13 – +18 градусів, удень +28 – +33 градуси. Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час гроз місцями шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі опадів не буде. Удень прогнозують короткочасні дощі, а місцями – сильні зливи. Також можливі грози і град.