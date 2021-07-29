Зливи та спека до +33: якою буде погода на вихідні у Львові та області
Джерело:Львівський гідрометцентрр
На Львівщині з 30 липня по 1 серпня синоптики прогнозують максимум 33 градуси тепла. Незважаючи на таку спеку, погода буде часто змінюватись. Місцями будуть зливи, град і пориви вітру.
Найтепліше буде 30 липня та 1 серпня. Температура сягатиме від 28 до 33 градусів тепла.
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Спека та грози
У Львівській області 30 липня буде мінливо хмарно. Вночі та вранці передбачають слабкий туман. Удень – без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі, грози та град.
Вітер – південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Під час зливи можливі пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17 градусів тепла, а вдень 28 – 33 градусів тепла.
У Львові сильних опадів не передбачають.
Прогноз погоди на 31 липня / Дані Укргідрометцентру
У Львівські області 1 серпня буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозують короткочасний дощ, але подекуди значні опади та град.
Вітер – південно-східний з переходом на західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 11 – 16 градусів тепла, вдень 27 – 32 градусів тепла.
Прогноз погоди на 31 липня / Дані Укргідрометцентру
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Якою буде погода на Львівщині з 30 липня до 1 серпня / Дані з ресурсу Windy.com