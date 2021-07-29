Найтепліше буде 30 липня та 1 серпня. Температура сягатиме від 28 до 33 градусів тепла.

Актуально Прогноз погоди на 30 липня: Східна Україна буде у полоні гроз

Спека та грози

У Львівській області 30 липня буде мінливо хмарно. Вночі та вранці передбачають слабкий туман. Удень – без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями прогнозують короткочасні дощі, грози та град. Вітер – південно-західний 7 – 12 метрів за секунду. Під час зливи можливі пориви вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17 градусів тепла, а вдень 28 – 33 градусів тепла. У Львові сильних опадів не передбачають.

Прогноз погоди на 30 липня / Дані Укргідрометцентру Прогноз погоди на 30 липня / Дані Укргідрометцентру