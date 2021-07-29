Теплее всего будет 30 июля и 1 августа. Температура будет достигать от 28 до 33 градусов тепла.

Актуально Прогноз погоды на 30 июля: Восточная Украина будет в плену гроз

Жара и грозы

Во Львовской области 30 июля будет переменно облачно. Ночью и утром предсказывают слабый туман. Днем – без существенных осадков. Лишь во второй половине дня местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град.

Ветер – юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Во время ливня возможны порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура ночью 12 – 17 градусов тепла, а днем 28 – 33 градусов тепла.

Во Львове сильных осадков не предвидят.

Прогноз погоди 30 липня 2021 Львів Спека грози
Прогноз погоды на 30 июля / данные Укргидрометцентра

31 июля на Львовщине тоже предусматривают переменную облачность. Температура ночью +13 – +18 градусов, днем +28 – +33 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время гроз местами шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью осадков не будет. Днем прогнозируют кратковременные дожди, а местами – сильные ливни. Также возможны грозы и град.

Погода 31 липня 2021 Грози та спека Львів
Прогноз погоды на 31 июля / данные Укргидрометцентра

Во Львовской области 1 августа будет облачно с прояснениями. Днем прогнозируют кратковременный дождь, но кое-где значительные осадки и град.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 11 – 16 градусов тепла, днем 27 – 32 градусов тепла.

Погода 1 серпня 2021 у Львові Зливи та спека Прогноз погоды на 31 июля / данные Укргидрометцентра
Какой будет погода на Львовщине с 30 июля до 1 августа / данные с ресурса Windy.com