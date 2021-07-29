Теплее всего будет 30 июля и 1 августа. Температура будет достигать от 28 до 33 градусов тепла.

Актуально Прогноз погоды на 30 июля: Восточная Украина будет в плену гроз

Жара и грозы

Во Львовской области 30 июля будет переменно облачно. Ночью и утром предсказывают слабый туман. Днем – без существенных осадков. Лишь во второй половине дня местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град.

Ветер – юго-западный 7 – 12 метров в секунду. Во время ливня возможны порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура ночью 12 – 17 градусов тепла, а днем 28 – 33 градусов тепла.

Во Львове сильных осадков не предвидят.



Прогноз погоды на 30 июля / данные Укргидрометцентра Прогноз погоды на 30 июля / данные Укргидрометцентра 31 июля на Львовщине тоже предусматривают переменную облачность. Температура ночью +13 – +18 градусов, днем +28 – +33 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время гроз местами шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью осадков не будет. Днем прогнозируют кратковременные дожди, а местами – сильные ливни. Также возможны грозы и град.