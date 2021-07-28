Причорноморське узбережжя Туреччини накрило потужними зливами, що спричинило повені. Та на цьому сюрпризи від природи не закінчилися.

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Стихія не завдала шкоди

Смерч розгулював чорноморським узбережжям недовго і не вийшов за його межі. Однак він не на жарт налякав відпочивальників, які перебували в готелях.

Туристи зафіксували на відео доволі лячну картину – грім і блискавка над морем, і в додачу до цього смерч.

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До слова! У Туреччині у курортній Анталії 28 липня спалахнули масштабні пожежі. Місцева влада розпочала евакуацію людей. За попередніми даними постраждали понад 50 людей, туристів серед них немає.

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