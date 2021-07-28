Причорноморське узбережжя Туреччини накрило потужними зливами, що спричинило повені. Та на цьому сюрпризи від природи не закінчилися.
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Стихія не завдала шкоди
Смерч розгулював чорноморським узбережжям недовго і не вийшов за його межі. Однак він не на жарт налякав відпочивальників, які перебували в готелях.
Туристи зафіксували на відео доволі лячну картину – грім і блискавка над морем, і в додачу до цього смерч.
Водяний смерч на узбережжі Чорного моря: відео
Стихійні лиха у світі: останні новини
- В Індії пройшли сильні проливні дощі, через що виникли повені та зсуви ґрунту. За попередніми даними загинули 159 людей.
- В Італії спалахнули масштабні лісові пожежі на островах Сардинія та Сицилія.
- На заході Казахстану пройшла потужна пилова буря. Через негоду в степу вимушено приземлився літак.
- У Грузії через сильні зливи затопило місто Батумі та околиці. Також вода дісталася і лікарні з хворими на коронавірус.