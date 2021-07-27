Стихія охопила місто 26 липня. Все навколо зафарбувалось в жовто-рудий колір.

До речі Глобальна пилова буря зупинила зиму в південній півкулі Марса

Літак садили в степу

Через стихію літак здійснив вимушену посадку в степу. Негода, що охопила Мангістауську область, триватиме й 27 липня.

Також прогнозують вітер до 15 – 20 метрів за секунду й сильну спеку.

Зверніть увагу! Напередодні Китайську провінцію Ганьсу та місто Цзюцюань накрила піщана буря. Запорошена хмара поступово накривала місцевість.

В Україні теж вирували пилові бурі