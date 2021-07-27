Стихія охопила місто 26 липня. Все навколо зафарбувалось в жовто-рудий колір.
До речі Глобальна пилова буря зупинила зиму в південній півкулі Марса
Літак садили в степу
Через стихію літак здійснив вимушену посадку в степу. Негода, що охопила Мангістауську область, триватиме й 27 липня.
Також прогнозують вітер до 15 – 20 метрів за секунду й сильну спеку.
В Україні теж вирували пилові бурі
- У червні українці теж були свідками пилових бур. Вони пронеслися одразу кількома областями.
- Буря "гуляла" від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини
- Очевидці розповідали, що бачили у повітрі видно пил та частинку піску.
- Кияни скаржились, що через це їм, зокрема, стало важко дихати.