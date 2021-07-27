Стихия охватила город 26 июля. Все вокруг окрасилось в желто-рыжий цвет.

Кстати Глобальная пылевая буря остановила зиму в южном полушарии Марса

Самолет сажали в степи

Из-за стихии самолет совершил вынужденную посадку в степи. Непогода, охватившая Мангистаускую область, продлится и 27 июля.

Также прогнозируют ветер до 15 – 20 метров в секунду и сильную жару.

Обратите внимание! Накануне Китайскую провинцию Ганьсу и город Цзюцюань накрыла песчаная буря. Пыльное облако постепенно накрывало местность.

В Украине тоже бушевали пыльные бури