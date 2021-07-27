Стихия охватила город 26 июля. Все вокруг окрасилось в желто-рыжий цвет.
Кстати Глобальная пылевая буря остановила зиму в южном полушарии Марса
Самолет сажали в степи
Из-за стихии самолет совершил вынужденную посадку в степи. Непогода, охватившая Мангистаускую область, продлится и 27 июля.
Также прогнозируют ветер до 15 – 20 метров в секунду и сильную жару.
В Украине тоже бушевали пыльные бури
- В июне украинцы тоже были свидетелями пылевых бурь. Они пронеслись сразу по нескольким областям.
- Буря "гуляла" от Запорожской области через Днепропетровщину, Полтавщину, Черкасщину до Киева и Черниговщины
- Очевидцы рассказывали, что видели в воздухе пыль и частички песка.
- Киевляне жаловались, что из-за этого им, в частности, стало трудно дышать.