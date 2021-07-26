В провинции Ганьсу 25 июля наблюдали песчаную бурю, она вызвала проблемы с трафиком на некоторых участках шоссе. Метеорологическая обсерватория в Дуньхуане выдала предупредительный сигнал о песчаной бури в 15:04.

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Директор обсерватории сообщил, что минимальная видимость, которую зафиксировала Национальная справочная климатическая станция в Дуньхуане в 15:53, составляла 791 метр, что является наименьшим показателем за последние 5 лет.

С чем связывают пыльные бури

По информации издания, песчано-пылевая погода обычно охватывает некоторые районы Китая в период марта – мая каждого года. В то же время летом ее наблюдают редко.

Песчано-пылевую погоду связывают с высокой температурой и солнечной погодой. В Департаменте метеорологии страны посоветовали минимизировать поездки во время пыльной погоды, чтобы избежать ДТП.

Очевидцам удалось заснять песчаную бурю: смотрите видео life.ru

Очевидцам природного явления удалось заснять как огромная пыльная туча постепенно накрывала местность. Соответствующие видео местные публиковали в соцсетях.