У провінції Ганьсу 25 липня спостерігали піщану бурю, вона спричинила проблеми з трафіком на деяких ділянках шосе. Метеорологічна обсерваторія в Дуньхуані видала попереджувальний сигнал щодо піщаної бурі о 15:04.

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Директор обсерваторії повідомив, що мінімальна видимість, яку зафіксувала Національна довідкова кліматична станція в Дуньхуані о 15:53, становила 791 метр, що є найменшим показником за останні 5 років.

З чим пов'язують пилові бурі

За інформацією видання, піщано-пилова погода зазвичай охоплює деякі райони Китаю в період березня – травня кожного року. Водночас влітку її спостерігають рідко.

Піщано-пилову погоду пов'язують з високою температурою та сонячною погодою. У Департаменті метеорології країни порадили мінімізувати поїздки під час запиленої погоди, щоб уникнути ДТП.

Очевидцям вдалося зафільмувати піщану бурю: дивіться відео life.ru

Очевидцям природного явища вдалося зафільмувати як величезна запорошена хмара поступово накривала місцевість. Відповідні відео місцеві публікували у соцмережах.