Тайфун рухався зі швидкістю понад 137 кілометрі на годину. Він вже досяг Шанхаю та околиць.

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Тайфун вирує у Китаї: евакуювали сотні тисяч людей

У всьому місті вирує шквальний вітер і сильна злива. Екстрені служби перевели у особливий режим роботи через часті випадки обриву проводів, падіння рекламних щитів, гілок, дерев і стовпів.

З околиць Шанхаю евакуювали понад 360 тисяч людей через тайфун Ін-фа,

– мовиться у повідомленні.

Видання AP, посилаючись на China Daily, повідомило, що евакуювали орієнтовно 330 тисяч жителів району Фенсянь, що біля Шанхаю. Це трапилось після того, як швидкість вітру досягла 100 кілометрів на годину.

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Стихія накрила не тільки місто Шанхай з населенням 26 мільйонів, а й околиці. Тайфун вирує в районі Путуо міста Чжоушань, великого порту в провінції Чжецзян на східному узбережжі Китаю.

У Шанхаї та сусідніх районах скасували всі авіарейси, призупинили рух потягів метро і закрили підприємства.

Ми докладемо всіх зусиль для безпеки життя і майна людей, а також зробимо все, щоб звести до мінімуму шкоду від стихійних лих,

– повідомив Юань Цзяцзюнь, секретар компартії провінції Чжецзян.

Попередньо відомо, що тайфун піде на північ уздовж узбережжя Чжецзя, мине Шанхай і до вечора досягне північно-східній провінції Цзянсу.

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