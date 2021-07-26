Рятувальники продовжують шукати людей, які зникли безвісти. Таку інформацію влада оприлюднила після того, як країною пронеслись повені та зсуви ґрунту після сильних злив.

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У Індії внаслідок сильних повені та зсувів щонайменше 159 загиблих

Влада розповідає, що у країні – мусонні дощі, які й призвели до лиха. Найближчими днями синоптики прогнозують також подальшу негоду.

Станом на 25 липня відомо, що внаслідок негоди:

надзвичайники знайшли 149 загиблих у штаті Махараштра;

40 людей загинули через масштабний зсув ґрунту в селі Таліє на південь від Мумбаї;

унаслідок двох інших зсувів на південь від Мумбаї також загинули десятки людей.

Місцеві жителі пригадують, що десятки будинків негода зрівняла з землею за хвилини. Влада країни розповіла, що деякі люди не змогли врятувати жодних своїх речей, – вода піднімалась дуже швидко.

До речі, станом на 18 липня, в індійському місті Мумбаї жертвами негоди стали понад 20 людей.

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