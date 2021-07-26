Спасатели продолжают искать людей, которые пропали без вести. Такую информацию власти обнародовали после того, как страной пронеслись наводнения и оползни после сильных ливней.
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В Индии в результате сильных наводнений и оползней по меньшей мере 159 погибших
Власть рассказывает, что в стране – муссонные дожди, которые и привели к беде. В ближайшие дни синоптики прогнозируют также дальнейшую непогоду.
По состоянию на 25 июля известно, что в результате непогоды:
- чрезвычайники нашли 149 погибших в штате Махараштра;
- 40 человек погибли из-за масштабного оползня в селе Талие к югу от Мумбаи;
- вследствие двух других оползней южнее Мумбаи также погибли десятки людей.
Местные жители вспоминают, что десятки домов непогода сравняла с землей за минуты. Власть страны рассказала, что некоторые люди не смогли спасти никаких своих вещей – вода поднималась очень быстро.
Кстати, по состоянию на 18 июля, в индийском городе Мумбаи жертвами непогоды стали более 20 человек.
Последние новости о непогоде в мире
- 25 июля ранним утром метеорологи сообщили, что на японскую столицу Токио, где сейчас проходит Олимпиада-2020, надвигается мощный тайфун Непартак. Из-за него расписание соревнований могут скорректировать.
- Столицу Филиппин и прилегающие провинции затопили сильные муссонные дожди, которые продолжались несколько дней. Теперь власти пытаются открыть как можно больше приютов для пострадавших, ведь эвакуировать пришлось 15 тысяч человек.
- Из-за тайфуна Ин-Фа в Шанхае и окрестностях пришлось эвакуировать более 300 тысяч человек.