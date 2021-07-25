Эвакуировали 15 тысяч человек
Из города Марикина за ночь эвакуировали 15 тысяч населения. Это произошло после того, как вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей.
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Чиновники заявляют, что пытаются открыть больше приютов для чрезвычайных ситуаций с обеспечением социальной дистанции. Они опасаются, чтобы лагеря эвакуации не превратились в эпицентры распространения коронавируса.
Эта ситуация будет слишком сложной, если не будет окончательного решения по наводнению. Особенно сейчас, когда есть угроза распространения штамма "Дельта",
– заявил мэр Марикины Марселино Теодоро.
Люди ночевали в лагерях для эвакуации / Фото Shutterstock
Что известно о пострадавших
В горном северном городе Багио 23 июля в результате непогоды погибла местная жительница. На такси, в котором она ехала, от сильного ветра упало дерево.
Недалеко от порта в провинции Албай перевернулась грузовая лодка. К счастью, всех 10 членов экипажа спасли.
Причина непогоды
Мэр Марикины утверждает, что город накрыло наводнение из-за многолетних рубок лесов и сильного заиления реки.