Эвакуировали 15 тысяч человек

Из города Марикина за ночь эвакуировали 15 тысяч населения. Это произошло после того, как вода поднялась до пояса и перекрыла дороги для легковых автомобилей.

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Чиновники заявляют, что пытаются открыть больше приютов для чрезвычайных ситуаций с обеспечением социальной дистанции. Они опасаются, чтобы лагеря эвакуации не превратились в эпицентры распространения коронавируса.

Эта ситуация будет слишком сложной, если не будет окончательного решения по наводнению. Особенно сейчас, когда есть угроза распространения штамма "Дельта",

– заявил мэр Марикины Марселино Теодоро.



Люди ночевали в лагерях для эвакуации / Фото Shutterstock

Что известно о пострадавших

В горном северном городе Багио 23 июля в результате непогоды погибла местная жительница. На такси, в котором она ехала, от сильного ветра упало дерево.

Недалеко от порта в провинции Албай перевернулась грузовая лодка. К счастью, всех 10 членов экипажа спасли.

Причина непогоды

Мэр Марикины утверждает, что город накрыло наводнение из-за многолетних рубок лесов и сильного заиления реки.