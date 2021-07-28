Черноморское побережье Турции накрыло мощными ливнями, что повлекло наводнения. Но на этом сюрпризы от природы не закончились.
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Стихия не нанесла вреда
Смерч разгуливал по черноморскому побережью недолго и не вышел за его пределы. Однако он не на шутку напугал отдыхающих, которые находились в гостиницах.
Туристы зафиксировали на видео довольно страшно картину – гром и молния над морем, и в дополнение к этому смерч.
Водяной смерч на побережье Черного моря: видео
Стихийные бедствия в мире: последние новости
- В Индии прошли сильные проливные дожди, из-за чего произошли наводнения и оползни. По предварительным данным погибли 159 человек.
- В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары на островах Сардиния и Сицилия.
- На западе Казахстана прошла мощная пылевая буря. Из-за чего в степи вынужденно приземлился самолет.
- В Грузии за сильных ливней затопило город Батуми и окрестности. Также вода добралась и до больницы с больными коронавирусом.