Черноморское побережье Турции накрыло мощными ливнями, что повлекло наводнения. Но на этом сюрпризы от природы не закончились.

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Стихия не нанесла вреда

Смерч разгуливал по черноморскому побережью недолго и не вышел за его пределы. Однако он не на шутку напугал отдыхающих, которые находились в гостиницах.

Туристы зафиксировали на видео довольно страшно картину – гром и молния над морем, и в дополнение к этому смерч.

Водяной смерч на побережье Черного моря: видео

К слову! В Турции в курортной Анталии 28 июля вспыхнули масштабные пожары. Местные власти начали эвакуацию людей. По предварительным данным В Турции в курортной Анталии 28 июля вспыхнули масштабные пожары. Местные власти начали эвакуацию людей. По предварительным данным пострадали более 50 человек , туристов среди них нет.

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