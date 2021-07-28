Ливни в районе Сванетия не останавливались несколько часов. Из-за этого пострадал город Батуми и еще несколько населенных пунктов региона.

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Масштабы стихии

Мэрия Батуми сообщает, что в городе затоплено более 100 перекрестков. Это повлияло на движение транспорта по городу.

Также на горячую линию поступило более 150 вызовов с сообщениями о подтоплении домов.



Из-за ливней в Грузии пострадал город Батуми / Фото мэрии города

Пострадала от наводнения и недавно открытая Батумская республиканская больница, которая принимает больных коронавирусом. Там подтопило цокольный этаж.

Всего в регионе потоки воды разрушили часть дорог и повредили несколько мостов. В частности разрушена дорога возле города Кутаиси.

Также поднялся уровень воды в реках.



Наводнение накрыло Грузию / Фото мэрии Батуми

Прогнозы синоптиков неутешительны

По данным экспертов, 28 июля районом вновь пройдут ливни со шквальным ветром.

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