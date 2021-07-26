Что известно о последних стихийных бедствиях в мире

Наводнения возникают из-за климатических изменений, деятельности человека, физико-географических особенностей территории и тому подобное. Они приводят к убыткам в экономике и, что хуже всего, влекут за собой человеческие потери.

Важно Вода сносит все на своем пути: новые разрушительные наводнения охватили Бельгию – фото, видео

Наводнение в Германии

В результате стихии в стране погибли более чем 160 человек, а почти 180 – пропали без вести. Около 40 тысяч населения в пострадавших районах до сих пор не имеют доступа к электричеству и водопроводу.

Причин катастрофы несколько, в том числе сильные и многочасовые ливни, вероятно неэффективная система предупреждения о природных катастрофах населения, а также игнорирование рисков.

Заметим, что аномальные ливни вызваны не циклонными, а локальными природными явлениями.

Затопленный Китай

За 3 дня в июле выпала среднегодовая норма осадков. Сильные дожди привели к наводнению, а потоки воды затопили улицы, тоннели и метро. В результате непогоды пострадали около 3 миллионов человек, а погибли 33 человека. Ливни вызвали большие убытки, властям пришлось эвакуировать 200 тысяч человек.

К теме Тайфун Ин-Фа налетел на Шанхай: более 300 тысяч человек эвакуировали – жуткое видео

Причинами катастрофы, кроме рекордных осадков, стали широкомасштабное строительство дамбы, перерезанные связи между реками и озерами и нарушенные поймы. Ранее именно они поглощали значительную часть летних ливней в регионе.

Смертельная непогода в Украине

7 августа 2016 года в Одессе зафиксировали сильный дождь и грозы. Непогода обесточила жилые дома, повалила деревья, нарушила движение транспорта. Из-за удара молнии в Затоке погиб человек.

22 – 23 июня 2020 года в Ивано-Франковской области интенсивность дождей составила 106 – 168 миллиметров. Катастрофические паводки привели к гибели 3 человек, подтоплению 250 населенных пунктов и тому подобное.

Обратите внимание! В течение 2011 – 2020 годов в Украине зафиксировали 2 752 случая стихийных метеорологических явлений. Особенностью последних 10 лет является значительное количество случаев дождя, ветра и снега, достигших критериев стихийного явления. Всего в Украине распространены такие стихийные явления как интенсивные ливни, грозы, град, порывистый ветер, смерчи, резкие заморозки, гололед, метели и т.п.

Смотрите видео последствий разрушительных наводнений в Европе: