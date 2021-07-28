Зливи у районі Сванетія не зупинялися декілька годин. Через це постраждало місто Батумі та ще декілька населених пунктів регіону.

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Масштаби стихії

Мерія Батумі повідомляє, що у місті затоплено понад 100 перехресть. Це вплинуло на рух транспорту по місту.

Також на гарячу лінію надійшло понад 150 викликів із повідомленнями про підтоплення будинків.



Через зливи у Грузії постраждало місто Батумі / Фото мерії міста

Постраждала від повені й нещодавно відкрита Батумська республіканська лікарня, яка приймає хворих на коронавірус. Там підтопило цокольний поверх.

Загалом у регіоні потоки води зруйнували частину доріг та пошкодили декілька мостів. Зокрема зруйнована дорога біля міста Кутаїсі.

Також піднявся рівень води у річках.



Повінь накрила Грузію / Фото мерії Батумі

Прогнози синоптиків невтішні

За даними експертів, 28 липня районом знову пройдуть зливи зі шквальним вітром.

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