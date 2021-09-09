Зниклу на Львівщині 14-річну школярку знайшли на заправці у Києві

На Львівщині 2 вересня безвісти зникла 14-річна Катерина Шурдуб. Неушкоджену дівчину знайшли на заправці у Києві, однак вона представлялась іншим іменем.

Наразі зі школяркою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог. До пошуків дівчини залучили співробітників усіх підрозділів поліції.

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Дівчина пішла з дому 2 вересня

Матір 14-річної Катерини Шурдуб, жительки села Щуровичі Червоноградського району, 6 вересня повідомила про її зникнення.

За словами жінки, донька пішла з дому 2 вересня приблизно о 16:30.

Після цього дівчину бачили у кількох селах району, однак додому вона так і не повернулась.

До розшуків зниклої залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Львівщини, нацгвардійців, рятувальників та волонтерів.

Під час пошуків використовували службових собак та квадрокоптери.

Пошукові групи "прочісували" лісосмуги, оглядали водойми, опитували мешканців та ретельно вивчали записи камер відеоспостереження, які могли зафіксувати зниклу.

Дивіться, як правоохоронці шукали школярку / Фото поліції Львівщини

Дівчинку знайшли у Києві

Київські поліцейські 8 вересня знайшли школярку на одній із заправних станцій у столиці. Правоохоронці побачили дівчину, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. Школярка представлялась іншим іменем і надавала про себе неправдиві дані. Зокрема, дівчина сказала, що вона – сирота.

Наразі загрози життю та здоров'ю школярки немає. З дівчинкою працюють співробітники ювенальної превенції та психолог. Невдовзі її доставлять у Львів. Правоохоронці вдячні усім, хто долучився до розшуку зниклої дитини.

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