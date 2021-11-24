Звички залишились старими: як пасажири знущаються з новенької електрички Львів – Сянки

Нещодавно на маршрут Львів – Сянки запустили нову електричку. Однак пасажири не поспішають змінювати своїх звичок і продовжують спати у взутті.

Укрзалізниця провела повну модернізацію цього електропотяга. Однак, якщо пасажири продовжуватимуть так недбало ставитись до вагонів, вони швидко втратять свій гарний вигляд.

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Пасажири продовжують спати у взутті

Журналіст Олег Васильєв розповів, що кілька днів тому на маршрут Львів – Сянки виїхав новенький електропотяг ЕР2-1232. Його нещодавно повністю модернізували.

"У головних вагонах є інклюзивні місця, туалети, кріплення для перевезення велосипедів. Щоправда, головні вагони зачинені. У разі потреби, потрібно звертатися до роз'їзних касирів", – розповів журналіст.

Вхідні двері вагонів обладнали додатковим освітленням. Також там працюють автоінформатор з оголошенням зупинок та електронне табло.

На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде й надалі, то невідомо скільки цей поїзд збережеться у якісному стані,

– додав Васильєв.

За його словами, раніше в Укрзалізниці повідомляли, що на капремонт цього потяга витратили 72 мільйони гривень.

Дивіться фото з оновленого потяга Львів – Сянки / Фото Олега Васильєва

Текст допису Олега Васильєва:

Кілька днів тому на маршрут Львів – Сянки виїхав електропоїзд ЕР2-1232 після модернізації. У головних вагонах є інклюзивні місця, туалети, кріплення для перевезення велосипедів. Щоправда, головні вагони зачинені. У разі потреби, потрібно звертатися до роз'їзних касирів.

Вхідні двері вагонів обладнанні додатковим освітленням, працює автоінформатор з оголошенням зупинок, електронне табло. На жаль, пасажири не змінюють своїх поганих звичок і лягають на сидіння у взутті. Якщо таке ставлення до рухомого складу буде й надалі, то невідомо скільки цей поїзд збережеться у якісному стані. Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що на капремонт цього поїзда витратили 72 мільйони гривень.