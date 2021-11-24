Укрзализныця провела полную модернизацию этого электропоезда. Однако, если пассажиры будут продолжать так небрежно относиться к вагонам, они быстро потеряют свой хороший вид.

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Пассажиры продолжают спать в обуви

Журналист Олег Васильев рассказал, что несколько дней назад на маршрут Львов – Сянки выехал новенький электропоезд ЕР2-1232. Его недавно полностью модернизировали.

"В головных вагонах есть инклюзивные места, туалеты, крепления для перевозки велосипедов. Правда, головные вагоны закрыты. В случае необходимости, нужно обращаться к разъездным кассирам", – рассказал журналист.

Входные двери вагонов оборудовали дополнительным освещением. Также там работают автоинформатор с объявлением остановок и электронное табло.

К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденья в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии,

– добавил Васильев.

По его словам, ранее в ведомстве сообщали, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.

Смотрите фото с обновленного поезда Львов – Сянки / Фото Олега Васильева

Текст сообщения Олега Васильева:

Несколько дней назад на маршрут Львов – Сянки выехал электропоезд ЭР2-1232 после модернизации. В головных вагонах есть инклюзивные места, туалеты, крепления для перевозки велосипедов. Правда, головные вагоны закрыты. В случае необходимости, нужно обращаться к разъездным кассирам.

Входные двери вагонов оборудованы дополнительным освещением, работает автоинформатор с объявлением остановок, электронное табло. К сожалению, пассажиры не меняют своих плохих привычек и ложатся на сиденья в обуви. Если такое отношение к подвижному составу будет и дальше, то неизвестно сколько этот поезд сохранится в качественном состоянии. Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что на капремонт этого поезда потратили 72 миллиона гривен.