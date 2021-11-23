Поїзд №5/6 Маріуполь – Рахів, який є рекордсменом за протяжністю маршруту, запускають з 12 грудня, однак у системі бронювання квитки доступні з наступного дня, 13 грудня.

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Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина – 1 806 кілометрів. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції,

– повідомили залізничники.

Він проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України.

Маршрут на висоті – кінцева зупинка розташована у найбільш високогірному місті України.

Зупинки потяга на станціях

Укрзалізниця для зручності пасажирів організувала зупинки поїзда на станціях, з яких починаються маршрути до туристичних магнітів України. А саме:

Яремче і Татарів – найближчі станції до комплексу "Буковель";

Ворохта – локація, де розташовані одразу два найвпізнаваніші віадуки України;

Ясіня – найближчий населений пункт до високогірного лижного курорту "Драгобрат";

Кваси – місце старту пішохідних мандрівок карпатським масивом Ґорґани, звідси можна починати маршрути до гірських вершин Говерла та Петрос;

Рахів, де перепад висот між вулицями сягає кількох сотень метрів.

Зверніть увагу! Відправка у перший рейс 13 грудня о 8:08. Вартість квитків у плацкартному вагоні становить 417 гривень, у купейному – 1 137 гривень, а у вагоні класу "люкс" – 2824 гривень. Час в дорозі – 27,5 години.



В Україні запускають поїзд із найдовшим маршрутом / Фото Укрзалізниці