Офіційний запуск нового поїзда відбувся 20 жовтня. Про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Цікаво Укрзалізниця відкрила продаж квитків на нові потяги, які курсуватимуть від 12 грудня

Ми запускаємо абсолютно нову модель приміських перевезень. Завдяки спільним зусиллям Укрзалізниці, Одеської ОДА та облради відсьогодні на маршрут Одеса – Ізмаїл виходить "Дунайський експрес", який стане стартом потужного розвитку системи приміських перевезень європейського зразка в Україні,

– заявив Камишін.

До речі, ініціативу з "Дунайським експресом" підтримав президент Володимир Зеленський.

Як курсуватиме новий потяг

Поїзд №7002/7001 Одеса – Ізмаїл відправлятиметься з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно він виправлятиметься о 01:29, а прибуватиме – о 06:11. Курсуватиме потяг щоденно. Вартість квитка становитиме 189 гривень

Експрес робитиме зупинки на станціях:

Білгород-Дністровський,

Кулевча,

Сарата,

Арциз,

Главані,

Дзинілор,

Котлабух.