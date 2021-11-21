Официальный запуск нового поезда прошел 20 октября. Об этом рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Интересно Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда, которые будут курсировать с 12 декабря

Мы запускаем совершенно новенькую модель пригородных перевозок. Благодаря совместным усилиям Укрзализныци, Одесской ОГА и облсовета с сегодняшнего дня на маршрут Одесса – Измаил выходит "Дунайский экспресс", который станет стартом мощного развития системы пригородных перевозок европейского образца в Украине,

– заявил Камышин.

К слову, инициативу с "Дунайским экспрессом" поддержал президент Владимир Зеленский.

Как будет курсировать новый поезд

Поезд №7002/7001 Одесса – Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно он будет исправляться в 01:29, а прибывать – в 06:11. Курсировать поезд будет ежедневно. Стоимость билета составит 189 гривен.

Экспресс будет делать остановки на станциях:

Белгород-Днестровский,

Кулевча,

Сарата,

Арциз,

Главани,

Дзинилор,

Котлобух.