Новий графік подарує українцям 29 нових сполучень обласних та регіональних центрів. Зокрема, мовиться про популярні туристичні напрямки.
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Зокрема, з'явилися 7 рейсів до Буковелю. Серед них:
- №5/6 Маріуполь – Рахів;
- №15/16 Харків – Рахів;
- №55/56 Київ – Рахів;
- №95/96 Київ – Рахів;
- №25/26 Одеса – Рахів;
- №125/126 Миколаїв – Рахів;
- №130/129 Кременчук – Ворохта.
Новий найдовший рейс країни
Також в Україні з'явився новий найдовший рейс: Маріуполь – Рахів. Потяг №5/6 щоразу долатиме 1806 кілометрів. Тривалість рейсу – 21 година.
Які потяги прискорять
- №13/14 Київ – Солотвино – з Києва;
- №77/78 Харків – Маріуполь;
- №84/83 Київ – Маріуполь;
- №108/107 Одеса – Ужгород.
Кількість рейсів до Буковелю збільшать
- Укрзалізниця повідомила, що збільшить кількість потягів до Буковелю.
- Окрім того, станцію Татарів перейменують на Татарів – Буковель. Саме ця станція є найближчою до курорту. Їх розділяють лише 15 кілометрів. Шлях долають зазвичай за 20 хвилин.