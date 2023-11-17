У Дрогобичі 15-річний хлопець забив до смерті пенсіонера і пограбував ломбард: його судитимуть

На Львівщині підліток скоїв вбивство, а слідом за ним й крадіжку. Під час розслідування з'ясувалося, що неповнолітній не вперше опиняється на лаві підсудних.

Жахливий інцидент трапився у вересні 2023 року. Увечері на вулиці 15-річний юнак, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жорстоко побив 64-річного чоловіка.

Дивіться також З дитиною на руках: у Дніпрі 29-річна жінка випала з балкону багатоповерхівки

Підлітка судитимуть за вбивство і грабіж

Відомо, що хлопець одразу втік з місця злочину. Його жертву у важкому стані знайшли перехожі, які викликали швидку. Чоловіка госпіталізували, втім, на наступний день він помер від отриманих травм.

Згодом після вбивства пенсіонера неповнолітній порушник вдався й до пограбування. Так, він "обчистив" ломбард. Тікаючи, підліток зламав ніс касирові.

Втім, уникнути від відповідальності йому не вдалося. Хлопця затримали. Тепер його судитимуть за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, та грабіж.

На судове засідання підліток очікуватиме під вартою. Під час розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачуваний раніше вже скоював злочин, за який його судили.

У Києві чоловік зарізав підлітка

Увечері 22 жовтня у столиці чоловік вбив неповнолітнього хлопця. Пораненого ножем у груди підлітка знайшли біля багатоповерхового будинку. Очевидці викликали швидку, однак врятувати юнака не вдалося.

З'ясувалося, що поранення хлопець отримав під час суперечки із перехожим, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нападник після скоєнного втік з місця злочину. Однак згодом порушника затримали у власній квартирі, а у його сусідки виявили ніж зі слідами крові, який він попросив сховати.

Тепер зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.