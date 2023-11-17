Поліція розслідує справу та встановлює всі деталі інциденту. Варто зазначити, що жінка загинула внаслідок отриманих травм.

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Деталі моторошного інциденту

Повідомляється, у Дніпрі місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках вистрибнула з балкону на 12 поверсі багатоповерхового будинку. Інцидент стався 16 листопада близько 18 вечора на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона.

На балконі, звідки жінка впала, стояв стілець – за його допомогою, ймовірно, вона перелізла через огорожу. Жителька загинула одразу від отриманих травм. Дитину ж лишилася жива, проте отримала численні пошкодження. За допомогою драбини рятувальники спустили малечу з козирка підʼїзду та направили до лікарні.

Зверніть увагу! 24 Канал намагається оперативно зв'язатися з поліцією для уточнення інформації.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії. На місці тривають слідчі дії.

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