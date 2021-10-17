Гра без правил, – львівський кардіохірург про трансплантацію серця, донорство і ставлення церкви

37-річний Дмитро Бешлей працює кардіохірургом у Львівській обласній клінічній лікарні та викладачем у Львівському національному університеті імені Данила Галицького. Він проводить близько 5 операцій на тиждень. У вільний час "займається навчанням та сім’єю".

На його думку, кардіохургія – "найекстримальніша" з усіх підрозділів. "І одразу видно результат роботи", – пояснює вибір професії Бешлей. Він чимало стажувався за кордоном, однак "основним місцем праці та навчання" називає Львівську обласну клінічну лікарню. Цьогоріч саме в ній під його керівництвом вперше самостійно пересадили серце 44-річному чоловіку.

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До Всесвітнього дня донорства крові та трансплантації органів читайте ексклюзивне інтерв'ю 24 каналу з Дмитром Бешлеєм про складнощі операцій з пересадки органів, підбір потенційних донорів, ставлення церкви до трансплантацій та штучний інтелект. Під час розмови кардіохірург згадав, як працював в АТО та розповів, чому "сердечникам" необхідно вакцинуватися.

Бути лікарем на війні

Вітаємо вас зі святом – з Днем захисників та захисниць! (розмова відбулася 14 жовтня – 24 канал)

Навзаєм.

У 2014-му році вас мобілізували в зону АТО, а потім перевели до 66-го мобільного польового госпіталю. Розкажіть, з якими труднощами ви стикнулися під час роботи на фронті?

Туди (на війну – 24 канал) мають їхати натреновані хірурги, адже праця у військовому шпиталі пов’язана з масивними пораненнями та ураженнями різних органів та тканин. Це непередбачувана та дуже агресивна травматична хірургія, яка вимагає швидких рішень.

Порівняти роботу на фронті можна тільки з ургентною (невідкладною медичною допомогою – 24 канал) хірургією. Лікарі, які оперують людей після падіння з висоти чи складної ДТП, добре справляються з політравмами.

Під час роботи в АТО ви без жодної діагностики вчасно встановили діагноз "розшарування висхідної аорти" одному з бійців ЗСУ. Цей випадок у Харківському кардіохірургічному центрі називають дивом, адже тільки завдяки вам чоловіка вдалося врятувати…

Цей діагноз вдалося встановити у військовому шпиталі за допомогою кількох лікарів. Це є типова клінічна картина. Ми перебували в Красноармійську (зараз Покровськ – 24 канал). Діагноз підтвердили у Димитрові (наразі Мирноград – 24 канал), оскільки там є комп’ютерна томографія. Того пацієнта потім гелікоптером доставили до Харкова, де успішно і прооперували.

Чи доводилося вам лікувати агресорів?

Доводилося. Скажу так: є виробнича доцільність. Якщо ми врятуємо людині життя і вона потім надасть цінну інформацію нашим військовим, то це потрібно робити. Власне з таких причин ми і працювали.

Як трансплантують серце в Україні



"Я – католик. Католицька церква дозволяє трансплантацію та активно її підтримує" / Фото з особистого архіву Дмитра Бешлея

Перейдемо до теми пересадки органів і тканин. У 2018-му в коментарі "Львівському порталу" ви сказали: "Трансплантація серця – це проблема свідомості лікарів і людей, які іноді не розуміють, що це добрий крок". Чому й досі не вдалося вирішити цю проблему?

Трансплантаційні програми в Україні – це гра без правил. Станом на сьогодні в Україні 42 медзаклади мають ліцензію на трансплантації. Для зрілого суспільства не потрібно стільки закладів з такою кількістю ліцензій. В Україні вистачить і 5 центрів.

Також людям необхідно пояснювати, що потенційний донор органів більше ніколи не буде жити. Діяльність органів вдасться підтримувати штучно лише певний час. Водночас вони можуть продовжити комусь життя.

У бета-версії додатку "Дія" при генерації водійських прав вже є примітка – "Чи бажаєте ви бути донором?" І це прекрасно.

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Ви говорили, що зараз в Україні занадто багато медзакладів мають ліценції для проведення трансплантацій. Тобто держава нераціонально витрачає гроші?

Абсолютно. Та й важливо відслідковувати результати трансплантацій. Чи в Україні їх зараз відслідковують?

27 грудня 2018 року уряд затвердив порядок надання згоди на донорство.Вже з 2019 року кожен повнолітній українець може письмово затвердити своє бажання чи небажання стати донором, або призначити уповноважену особу, яка зможе ухвалити це рішення за нього після його смерті.

За яких умов людина стає потенційним донором серця? Як лікарня отримує дозвіл на трансплантацію?

Донором може стати тільки особа з відповідним здоровим серцем, з ураженням головного мозку. Після отримання наказу про смерть головного мозку капелан та трансплант-координатор розмовляють з батьками пацієнта, щоб отримати дозвіл на трансплантацію.

Трансплант-координатор вносить інформацію про донора до Єдиної державної інформсистеми трансплантації органів та тканин (далі – Єдина система – 24 канал), тільки коли він отримав згоду від родичів. Якщо реципієнт сумісний з донором, то йде підготовка до вилучення органів і подальшої трансплантації.

Якщо ж реципієнт після операції помирає, то зазвичай робиться розтин пересадженого органу та гістологічне дослідження.

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Щодо трансплантації зрозуміло. А як людські органи потрапляють до анатомічного музею?

Якщо співробітників музею зацікавив якийсь випадок, то лікарі патологоанатомічного бюро мають отримати згоду в родичів померлого на вилучення певного органу з метою навчання. Таке вкрай рідко відбувається.

Пересадка органів дорослому та дитині



"Механічна допомога виходить дешевшою для країни, ніж трансплантація. Та й заради неї ніхто не повинен померти" / Фото з особистого архіву Дмитра Бешлея

У червні цього року у Львівській обласній клінічній лікарні ви разом з бригадою кардіохірургів вперше самостійно пересадили серце 44-річному чоловіку. Однак реципієнт все одно помер. Чому так сталося?

Реципієнт мав супутнє захворювання – легеневу гіпертензію (патологічне підвищення тиску в легеневій артерії – 24 канал). Цей пацієнт був шахтарем і хворів на силікоз (захворювання, яке спричиняє шахтний пил – 24 канал).

Протягом цього стану розвиваються незворотні зміни в судинах. Вони не можуть пропустити достатню кількість крові до легень. Пересадку серця йому зробили за методикою, яка суттєво зменшує ризики відторгнення органу.

3 грудня 1967 року в госпіталі Гроот-Шур в Кейптауні (ПАР) професор Крістіан Барнард вперше пересадив серце людини 53-річному пацієнту Луісу Вашканському. Після операції чоловік прожив ще 18 днів.

28 січня 2003 року запорізький хірург Олександр Никоненко вперше в Україні успішно пересадив донорське серце 45-річному Володимиру Масалову, в якого була хронічна хвороба серця.

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У вересні у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні пересадили серце 13-річному хлопцю. У чому відрізняється процес пересадки серця дорослому та дитині?

Потрібно враховувати кілька складних антропометричних моментів. Дитина має бути достатньо велика, щоб отримати доросле серце. Або донор має бути достатньо маленький, щоб за масою серце підійшло і вмістилося в грудну клітку.

Дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс. Ідеально, коли дитині трансплантують молоде серце. Тобто, на жаль, потенційний донор має померти в юному віці, щоб "подарувати" свій орган дитині.

Під час операції кардіохірург має гарно накласти судинні анастомози, оскільки дитина ще буде рости. Важливо, щоб не було звуження тих судинних анастомозів, бо судини ростимуть, а місця зшивання нитками – ні.

У Львові дитині пересадили серце та легені для дорослого: відео

Вплив досвіду на роботу кардіохірурга

Попри зусилля лікарів інколи людина помирає на операційному столі. За роки роботи у вас змінилося ставлення до смерті пацієнтів?

Кожного разу смерті переживаю ще важче. З ними доводиться жити далі. Вони стають частиною тебе. Час від часу згадую тих пацієнтів, які померли. За них молюся у церкві.

А як церква ставиться до трансплантації?

Я – католик. Католицька церква дозволяє трансплантацію та активно її підтримує. Є навіть церковні календарі на підтримку трансплантацій.

Який професійний шлях кардіохірург має пройти, щоб потім пересаджувати серця?

Спочатку треба асистувати на заборах органів. Важливо зрозуміти, як забрати серце та не пошкодити його. Потім необхідно постояти щонайменше на п’ятьох трансплантаціях, щоб потім якісно й швидко проводити операцію.



Кардіохірург Дмитро Бешлей / Фото з особистого архіву медика

З віком стає простіше оперувати?

З часом руки стають впевненішими, однак відповідальність – більшою. Потрібно щоразу доводити, що ти є добрим кардіохірургом. Серце не має зупинитися.

Чи може після трансплантації серця людина повернутися до звичного життя?

Якщо все проходить ідеально, то так. Все залежить від того, в якій стадії серцевої недостатності реципієнт був до операції, в якому стані були його інші органи. Перші п’ять років після операції людина повинна повноцінно жити, працювати.

Скільки вартують операції з трансплантації? Їх повністю оплачує держава?

Офіційно влада декларує, що ці операції є безкоштовними. Лікарі максимально докладають зусиль, щоб так і було. Наскільки мені відомо, в нашому випадку родичі нічого не платили за витратні матеріали.

Думаю, що в інших лікарнях за це теж не платять. Кошти на витратні матеріали частково лікарні отримують завдяки програмам невідкладної серцевої хірургії.

Невтішна статистика та технологічний прогрес



Людина може повноцінно жити після трансплантації серця близько десяти років / Фото з особистого архіву Дмитра Бешлея

Згідно з даними Держстату, протягом січня – вересня 2020-го більшість українців померли внаслідок хвороб системи кровообігу. Порадьте, як людям не поповнити сумну статистику та вберегтися від хвороб серця?

Дуже важливо проходити планові терапевтичні огляди у сімейних лікарів раз на пів року. 50-річним жінкам та 55-річним чоловікам варто починати приймати препарати для розрідження крові. Це вкрай важливо.

Шкідливими факторами є паління, зайва вага та неконтрольована артеріальна гіпертензія (захворювання, при якому кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини – 24 канал).

А як вакцинація від коронавірусу впливає на роботу серця? Чимало людей відмовляються щепитися, адже побоюються виникнення тромбів.

Я вакцинувався препаратами Covishield та AstraZeneca. І коли в Україні запровадять третю (бустерну – 24 канал) дозу, то теж буду щепитися.

Однозначно потрібно вакцинуватися. Користь від вакцинації проти коронавірусу перевищує можливі ризики. Ускладнення від щеплень зафіксували у менше, ніж 1% людей. Це надзвичайно мала кількість у порівнянні з тими, кого вакцина рятує.

Цього липня вперше у світі штучне серце під брендом Aeson французької компанії Carmat продали та імплантували пацієнту з Італії. Коли в Україні почнуть проводити такі операції?

Наразі це єдиний випадок, коли людині імплантували total artificial heart (повністю штучне серце – 24 канал). У 2022 році у Львівській обласній клінічній лікарні ми плануємо запустити спеціальну програму довготривалої допомоги серцю при термінальній стадії серцевої недостатності. Вона передбачає імплантацію пристроїв Left Ventricular Assist Device (з англійської – "лівошлуночкову механічну допомогу" – 24 канал).

Людина може повноцінно жити після трансплантації серця близько десяти років, однак в неї починається імуносупресія (ослаблення імунітету – 24 канал) і збільшується ризик виникнення онкологічних захворювань.

Ще й після десяти років людям потрібна повторна трансплантація. Механічна допомога виходить дешевшою для країни, ніж трансплантація. Та й заради неї ніхто не повинен померти.

Важливо! Львівська обласна клінічна лікарня збирає гроші на нові апарати штучного кровообігу. За словами Дмитра Бешлея, ці прилади кардіохірурги використовують регулярно під час операцій, внаслідок цього медичне обладнання зношується.

В Україні один апарат штучного кровообігу коштує 11,65 мільйона гривень. Кожен охочий може допомогти медзакладу зібрати кошти. Благодійний фонд "Дар серця": р/р 333253650000002600202953810.