Круглолиці й усміхнені святі: львівський митець пише унікальні ікони – фото, відео

Роман Зілінко — львівський іконописець, який у своїй творчості надихається народними, "наївними іконами". Він пише християнських святих максимально яскравими і близькими — ніби родичів, фотографії яких часто вкладають за раму образів в українських хатах.
Джерело:Ukraїner
Романа Зілінко не має освіти іконописця. Він — дипломований богослов, закінчив 2 католицькі університети: Львівську Богословську Академію (тепер — Український католицький університет) та магістратуру Католицького Університету Любліна, де став доктором наук у галузі історії мистецтв.
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У школі й в університеті Роман малював на склі, а коли почав працювати у Львові, в Національному музеї імені Андрея Шептицького, захопився іконописом серйозно.
У 2010 році він взяв участь у створенні різдвяного ярмарку "Від Романа до Йордана", де львівські митці популяризують українську естетику під час релігійних свят, осучаснюючи традиційні мистецькі техніки. Тепер ярмарок став щорічним. Тоді ж почав робити перших святих Миколаїв.
Іконописець створив різдвяну шопку для київського Майдану
Ще один силует цього сивого святого з Євангелієм в руках він створив під час Революції Гідності у 2013 році, а потім, разом із іншими друзями-митцями, виготовив різдвяну шопку для київського Майдану, яку ще називали "Вифлеємською стаєнкою".
Матеріали і приміщення для роботи надала Українська греко-католицька церква. В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час штурму Майдану шопка була поряд з "вогняною барикадою", але дивом вціліла.
Намагаюся робити тих святих без ієрархічного бар'єра. Наблизити, намалювати їм рум'янець, посмішку, помістити їх в якусь близьку нам ситуацію,
— розповів іконописець.
Творці народних ікон опирались на фантазію і яскраву кольорову палітру – святим малювали рум'янець і великі круглі очі. На образах того часу квітнуть сади з рослинами яскравих відтінків, адже на народні ікони доволі серйозно вплинула доба бароко з її любов'ю до підкресленої театральності.
Ікона Романа Зілінка / Фото Софія Шавранська, Ukraїner
Зілінко у своїх роботах повторює цей настрій. Його святі — круглолиці, усміхнені, закутані в теплих багрянцях і з випростаними до глядача долонями. Роман створює й вирізані за силуетом ікони, що нагадують дерев'яні іграшки. Наприклад, його святий Георгій Змієборець балансує зі списом на коліщатках.
Георгій Змієборець / Фото Софія Шавранська, Ukraїner
Перша персональна виставка Зілінка "Такі святі, такі близькі" відбулась у 2017 році у львівській Галереї сучасного сакрального мистецтва Iconart.
Ікони Зілінка показують в різних країнах
Роман Зілінко є куратором та автором експозицій виставок Жовківського іконостаса Івана Рутковича, народних ікон з Буковини, Гуцульщини та Покуття, "Коли святі посміхаються", "Портрет міста. Львів кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття".
Активно працює над виставкою робіт українського художника-монументаліста Модеста Сосенка. Також Зілінко є учасником виставкових проєктів в :
- Україні;
- Польщі;
- Франції;
- у Нью-Йорку.
І люди зі всіх цих країн і міст приходять подивитись на українські ікони.
Допоки хтось малює ікони, просить намалювати і замовляє, доти воно й потрібно. Іконопис буде змінюватися, розвиватися і знаходити свої форми. Любити українське мистецтво і не цікавитись іконою — щонайменше дивно, як на мене. Це елемент тої традиції, з якої постало все наше мистецтво,
— підсумував Роман.
Роман Зілінко / Фото Софія Шавранська, Ukraїner
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