Круглолиці й усміхнені святі: львівський митець пише унікальні ікони – фото, відео

Роман Зілінко — львівський іконописець, який у своїй творчості надихається народними, "наївними іконами". Він пише християнських святих максимально яскравими і близькими — ніби родичів, фотографії яких часто вкладають за раму образів в українських хатах.

Романа Зілінко не має освіти іконописця. Він — дипломований богослов, закінчив 2 католицькі університети: Львівську Богословську Академію (тепер — Український католицький університет) та магістратуру Католицького Університету Любліна, де став доктором наук у галузі історії мистецтв.

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У школі й в університеті Роман малював на склі, а коли почав працювати у Львові, в Національному музеї імені Андрея Шептицького, захопився іконописом серйозно.

У 2010 році він взяв участь у створенні різдвяного ярмарку "Від Романа до Йордана", де львівські митці популяризують українську естетику під час релігійних свят, осучаснюючи традиційні мистецькі техніки. Тепер ярмарок став щорічним. Тоді ж почав робити перших святих Миколаїв.

Іконописець створив різдвяну шопку для київського Майдану

Ще один силует цього сивого святого з Євангелієм в руках він створив під час Революції Гідності у 2013 році, а потім, разом із іншими друзями-митцями, виготовив різдвяну шопку для київського Майдану, яку ще називали "Вифлеємською стаєнкою".

Матеріали і приміщення для роботи надала Українська греко-католицька церква. В ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час штурму Майдану шопка була поряд з "вогняною барикадою", але дивом вціліла.

Намагаюся робити тих святих без ієрархічного бар'єра. Наблизити, намалювати їм рум'янець, посмішку, помістити їх в якусь близьку нам ситуацію,

— розповів іконописець.