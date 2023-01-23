Поліцейський вимагав у львів'янки 3,5 тисячі доларів США за те, щоб її брат "уник мобілізації"
Джерело:Офіс Генерального прокурора
У Львові поліцейський вимагав хабар за "уникнення від мобілізації". За свої "послуги" він хотів отримати 3,5 тисячі доларів.
За даними слідства, представник патрульної поліції Львівської області вимагав від місцевої мешканки 3,5 тисячі доларів за "вирішення питання" щодо мобілізації її родича до ЗСУ.
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Хабар за уникнення мобілізації
Він запевняв жінку, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і за грошову винагороду може допомогти уникнути мобілізації її брату.
Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.
Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом теруправління ДБР у місті Львові.
Нагадаємо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого була оголошена загальна мобілізація в Україні. В листопаді Верховна Рада продовжила дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, до 19 лютого 2023 року.
Згідно з чинним законодавством, вік, який підпадає під мобілізацію, становить 18 – 60 років. Усі чоловіки цього віку вважаються військовозобов'язаними і їх можуть мобілізувати. Є винятки, при яких можуть і не призвати.
Кого не можуть призвати на військову службу
- громадяни, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та установах;
- визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців;
- громадяни, які доглядають за особами, що потребують опіки;
- багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей;
- батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;
- опікуни та прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;
- батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А;
- батьки, на вихованні яких неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи;
- батьки, на вихованні яких повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях;
- жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу;
- народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
працівники певних правоохоронних органів;
- на службу не можуть призвати одержувачів професійної передвищої та вищої освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.