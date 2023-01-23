Полицейский требовал у львовянки 3,5 тысячи долларов США за то, чтобы ее брат "избежал мобилизации"
Источник:Офис Генерального прокурора
Во Львове полицейский требовал взятку за "избегание мобилизации". За свои "услуги" он хотел получить 3,5 тысяч долларов.
По данным следствия, представитель патрульной полиции Львовской области требовал от местной жительницы 3,5 тысяч долларов за "решение вопроса" относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.
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Взятка за избегание мобилизации
Он уверял женщину, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может помочь избежать мобилизации ее брата.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.
Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.
Напомним. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. В ноябре Верховная Рада продлила действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней до 19 февраля 2023 года.
Согласно действующему законодательству, возраст, подпадающий под мобилизацию, составляет 18 – 60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и могут мобилизовать. Есть исключения, при которых они могут и не призвать.
Кого не могут призвать на военную службу
- граждане, вовлеченные в органах государственной власти, критически важных предприятиях и учреждениях;
- признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев;
- граждане, ухаживающие за лицами, нуждающимися в опеке;
- многодетные мужчины и женщины, имеющие трое и более несовершеннолетних детей;
- родители-одиночки и одинокие матери, воспитывающие по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка;
- опекуны и приемные родители, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А;
- родители, на воспитании которых несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы;
- родители, на воспитании которых совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящую военную службу;
- народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
работники определенных правоохранительных органов;
- на службу не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.