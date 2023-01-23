Полицейский требовал у львовянки 3,5 тысячи долларов США за то, чтобы ее брат "избежал мобилизации"

Во Львове полицейский требовал взятку за "избегание мобилизации". За свои "услуги" он хотел получить 3,5 тысяч долларов.

По данным следствия, представитель патрульной полиции Львовской области требовал от местной жительницы 3,5 тысяч долларов за "решение вопроса" относительно мобилизации ее родственника в ВСУ.

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Взятка за избегание мобилизации

Он уверял женщину, что оказывает влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки и за денежное вознаграждение может помочь избежать мобилизации ее брата.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные лица.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следственным отделом теруправления ДБР во Львове.

Напомним. После начала полномасштабного вторжения России 24 февраля была объявлена всеобщая мобилизация в Украине. В ноябре Верховная Рада продлила действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Согласно действующему законодательству, возраст, подпадающий под мобилизацию, составляет 18 – 60 лет. Все мужчины этого возраста считаются военнообязанными и могут мобилизовать. Есть исключения, при которых они могут и не призвать.

Кого не могут призвать на военную службу