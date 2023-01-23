Преимущественно это касается сопровождающих. 24 Канал. Самостоятельный выезд возможен, но есть немало нюансов, которые нужно учесть.

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Пересечение границы в качестве сопровождающего: что нужно знать

Адвокаты объясняют, что особые условия выезда мужчин за границу во время действия военного положения прописаны для тех, кто осуществляет сопровождение за границу лиц с инвалидностью, своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, являются опекунами лиц с инвалидностью и сопровождает их.

Что касается самостоятельного пересечения границы мужчинами, то выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, детей.

Это возможно на основании справки о нахождении вышеупомянутых категорий лиц на консульском учете в иностранном государстве. Кроме такой справки необходимо иметь пакет документов (их нотариально заверенных копий), которые лицо взяло бы с собой в случае осуществления сопровождения указанных лиц.

Другая особенность пересечения границы в качестве сопровождающего состоит в том, что военнообязанный должен вернуться в страну не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

То есть использовать личность для пересечения границы можно, но и вернуться на территорию Украины они должны вместе.

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Выехать за границу в 2023 году смогут:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену среди лиц с инвалидностью;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.

Важно! Полный перечень лиц, которых могут сопровождать военнообязанные, определены в пунктах 2.1 и 2.2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины.

Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы

Адвокаты объясняют, что все зависит от категории военнообязанных. Если он является лицом с инвалидностью, то должен иметь удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Если военнообязанный хочет пересечь границу в качестве сопровождающего, опекуна или попечителя, тогда пакет документов будет другим.

Ситуации разные, но общие документы, которые могут понадобиться, таковы:

документы (их нотариально заверенных копий), подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.п.);

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность, совместное проживание;

справки о получении государственной помощи на ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими заболеваниями и т.п.;

документы (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу;

выводы врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода;

акт установления факта осуществления ухода ( это новый документ для пересечения границы, раньше такого не было. Для него имеется отдельная процедура получения).

Обратите внимание. С 2023 года украинцы, находящиеся за границей более 3 месяцев должны становиться на военный учет в государстве проживание через дипломатические учреждения.