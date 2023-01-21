24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком выяснили, что это будет означать на практике.

К теме Можно ли вручить повестку по телефону, по почте или через родственников: объясняем

Прежде всего юрист отмечает, что введенная обязанность дипломатических учреждений "способствовать возвращению военнообязанных резервистов в Украину" по состоянию на сегодняшний день является лишь декларативным, поскольку отсутствует четкий механизм или конкретные полномочия.

В частности, соответствующая норма должна была бы получить продолжение посредством предоставления дипучреждениям определенных полномочий, так называемых рычагов влияния на граждан. Однако, по состоянию на сегодняшний день такие отсутствуют.

Важно! Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства, они будут также "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину во время мобилизации. Как именно будет происходить этот процесс – неизвестно, соответствующий механизм в постановлении Кабмина не прописан.

Могут ли украинцам вручать повестки за границей

По словам юриста Владислава Юрчака, представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не имеют права издавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей.

Новым порядок полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине,

– отметил юрист.

Он пояснил, что эти нормы распространяются исключительно на лиц, состоящих на консульском учете, который в свою очередь является добровольным. Большинство граждан, годами живущих за границей, так и не оформляли соответствующие документы.

Взятие на военный учет в дипломатическом учреждении необходимо для мужчин в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев.

Нахождение на военном учете в дипучреждении пока не предусматривает возможность получения лицом повестки от сотрудников такого учреждения.

Могут ли отказать в выдаче загранпаспорта

Владислав Юрчак пояснил, что по состоянию на сегодняшний день сложно предусмотреть волю законодателя, впрочем, введение каких-либо ограничений прав граждан требует внесения изменений в целый ряд законодательных актов.

Так, дипучреждения получили новые обязанности в части информирования населения и ведения военного учета, однако они не могут вручать повестки, составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил военного учета и т.д.

– подчеркнул юрист.

Обратите внимание! Деятельность дипучреждений за границей довольно часто сводится к деятельности центров предоставления административных услуг. Условно, для получения загранпаспорта от граждан не требуется подача любых военно-учетных документов, а потому злоупотребление на выдаче или продлении действия документов и т.п. невозможно.

Следовательно, лица, живущие за границей и у которых истек срок действия паспорта, не должны бояться идти в посольство из-за страха получить повестку.

Какие санкции ждут не нарушителей постановления

Де-юре, по разъяснению Владислава Юрчака, лица, не вставшие на военный учет в дипломатическом учреждении, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 3400 до 5100.

Впрочем, важно то обстоятельство, что постановления о наложении таких взысканий не могут выноситься самими дипломатическими учреждениями, поскольку такая обязанность возложена исключительно на РТЦК и СП.

Следовательно, как такие нормы прямой ответственности по новому порядку отсутствуют, как и соответствующие полномочия работников дипучреждения, что фактически нивелирует возможность привлечения нарушителей к ответственности,

– отметил Владислав Юрчак.

Как будет с двойным гражданством

Юрист подчеркнул, что в этом контексте важно понимать, что украинское законодательство предусматривает, что в случае, если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Таким образом, наличие двойного гражданства не исключает тот факт, что лицо как гражданин Украины является военнообязанным. Следовательно, все обязанности, определенные новым порядком, распространяются и на нее.

Важно! Полный текст материала "Вручат ли украинцам повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета" – читайте по ссылке.