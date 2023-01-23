Переважно це стосується супроводжуючих, повідомляє 24 Канал. Самостійний виїзд можливий, але є чимало нюансів, які потрібно врахувати.

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Перетин кордону у ролі супроводжуючого: що потрібно знати

Адвокати пояснюють, що особливі умови виїзду чоловіків за кордон під час дії воєнного стану прописано для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, є опікунами осіб з інвалідністю і супроводжує їх.

Щодо самостійного перетину кордону чоловіками, то виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей.

Це можливо на підставі довідки про перебування вищезазначених категорій осіб на консульському обліку в іноземній державі. Окрім такої довідки, необхідно мати пакет документів (їх нотаріально засвідчених копій), які особа взяла б з собою у разі здійснення супроводу зазначених осіб.

Інша особливість перетину кордону у ролі супроводжуючого полягає у тому, що військовозобов'язаний має повернутися в країну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Тобто, використати особу для перетину кордону можна, але й повернутись на територію України вони мають разом.

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Виїхати за кордон у 2023 році зможуть:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Також право перетинання держаного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Важливо! Повний перелік осіб, яких можуть супроводжувати військовозобов'язані, визначено у пунктах 2.1 і 2.2 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Які документи потрібні чоловікам для перетину кордону

Адвокати пояснюють, що все залежить від категорії військовозобов'язаного. Якщо він є особою з інвалідністю, то має мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Якщо військовозобов'язаний хоче перетнути кордон в ролі супроводжуючого, опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим.

Ситуації є різними, але загальні документи, які можуть знадобитись, такі:

документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання тощо;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону, раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Зверніть увагу. З 2023 року українці, які перебувають за кордоном понад 3 місяці повинні ставати на військовий облік в державі проживання через дипломатичні установи.